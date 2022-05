UBND huyện Nghi Lộc đối thoại với nhân dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận

Các đồng chí: Nguyễn Bá Điệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc; Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Lê Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận cùng chủ trì buổi đối thoại.

Dự buổi đối thoại có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND và các phòng, ban huyện Nghi Lộc, xã Nghi Thuận và rất đông người dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận tham dự buổi đối thoại

Đặt vấn đề tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp cho biết: Thực hiện Công văn số 341/UBND-CN ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xem xét đề nghị đóng đoạn đường dân sinh cắt qua khu Công nghiệp WHA giai đoạn 1 tại xã Nghi Thuận, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành Thông báo số 33/TB-UBND ngày 17/01/2022 về việc đóng đường dân sinh cũ để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp phát biểu tại buổi đối thoại

Tuy nhiên, sau khi nhận được Thông báo của UBND huyện thì các hộ dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc không đồng ý đóng đường dân sinh từ xóm 6 cũ đến đường N5 và gửi đơn lên các cấp, các ngành và đề nghị UBND tỉnh thu hồi Thông báo số 33/TB-UBND của UBND huyện Nghi Lộc.

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã họp bàn và thống nhất ban hành Thông báo số 277/TB-UBND ngày 04/4/2022 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến đoạn đường nối từ QL 7C vào xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận cắt qua Khu Công nghiệp WHA Nghệ An và đã giao trách nhiệm cho UBND huyện Nghi Lộc thông báo công khai việc sử dụng đường mới thay thế đoạn đường mòn cũ cắt ngang trong khu công nghiệp WHA không phù hợp quy hoạch.

Thời gian gần đây, UBND huyện Nghi Lộc tiếp tục nhận được các thông tin phản đối của nhân dân xóm Bình Thuận, yêu cầu để lại con đường đi từ QL 7C vào xóm Bình Thuận. Buổi đối thoại với các hộ dân xóm Bình Thuận hôm nay nhằm làm rõ hơn những vấn đề nêu trên.

Công dân Nguyễn Văn Sơn, xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận nêu ý kiến

Công dân Nguyễn Văn Danh, xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận nêu ý kiến

Công dân Nguyễn Đình Thục, xã Nghi Thuận nêu ý kiến

Tại buổi đối thoại, theo phản ánh của người dân xóm Bình Thuận và xóm Khánh Thiện, đường dân sinh cũ thẳng, rộng, cảnh quan đẹp, đi lại thuận lợi. Đường mới che khuất tầm nhìn, gây ra nhiều tai nạn, đi ven nghĩa trang không đảm bảo môi trường. Việc đóng đường dân sinh ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân, nhất là những gia đình đã xây dựng phòng trọ cho công nhân thuê. Do đó, hầu hết các ý kiến của người dân đều đề nghị giữ lại con đường dân sinh cũ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, khi xây dựng quy hoạch dự án, chính quyền không cho người dân biết việc sẽ lấy toàn bộ con đường.

Trước ý kiến của người dân xóm Bình Thuận, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có trao đổi, làm rõ nội dung các hộ dân quan tâm phản ánh.

Phó Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Văn Hải trao đổi tại buổi đối thoại

Liên quan đến việc công khai quy hoạch lấy ý kiến của người dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp và Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Văn Hải khẳng định: Trong quá trình lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp WHA, đơn vị tư vấn, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với UBND huyện, xã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân các xóm có liên quan. Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp khẳng định: Tại các cuộc họp xóm, đều thực hiện công bố quy hoạch và phổ biến chính sách hỗ trợ. Có thể một số hộ dân không thuộc đối tượng bị thu hồi đất không nắm được hết các nội dung, nhưng với những hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án chắc chắn đều biết quy hoạch dự án.

Đường dân sinh cũ cắt ngang qua Khu công nghiệp WHA Nghệ An

Liên quan đến việc đóng đường dân sinh nối đi từ QL 7C vào xóm Bình Thuận, Phó Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Điệp khẳng định đã có chủ trương và đầy đủ cơ sở pháp lý từ Trung ương, Tỉnh, huyện. Theo đó, ngày 22/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp WHA 1, Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.

Ngã ba giao nhau giữa đường mới và đường cũ nối từ QL 7C vào xóm Bình Thuận (phía bên trái là đường cũ, phía bên phải là đường mới)

Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3309/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp WHA Nghệ An giai đoạn 1 thuộc địa bàn 2 xã Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 thì toàn bộ con đường dài 520m, rộng 3,5m chạy cắt ngang qua Khu Công nghiệp không phù hợp với quy hoạch phải tháo dỡ.

Đường mới thay thế được đầu tư rộng hơn, đổ bê tông và có hệ thống đèn chiếu sáng

Đường dân sinh cũ

Về vấn đề giữ hay đóng con đường dân sinh cũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp cho hay, phải thực hiện theo Quyết định số 3309/QĐ-UBND của UBND tỉnh để đảm bảo đồng bộ hạ tầng Khu công nghiệp WHA Nghệ An và đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân. Nhà nước cũng đã đầu tư con đường mới thay thế nối từ Quốc lộ 7C vào xóm Bình Thuận. Con đường mới được xây dựng rộng hơn, có đèn đường chiếu sáng, cây xanh đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ cho nhân dân địa phương lưu thông thuận lợi. Trước phản ánh của người dân có nhiều khúc cua, dễ gây mất an toàn, huyện đã kiến nghị với UBND tỉnh và nhà đầu tư đã chỉnh sửa để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Cho rằng con đường đi mới qua các phần mộ, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định không có vì toàn bộ phần mộ đã được cất bốc và tập kết nơi khác.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Điệp khẳng định, việc đóng con đường dân sinh cũ là thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, đã được Chính phủ cho chủ trương và có trong Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, do đó đề nghị bà con nhân dân chấp hành.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nghean.gov.vn