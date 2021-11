U60 hai lần hãm hại phụ nữ khuyết tật

Đối tượng bị Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm là T.V.D, (56 tuổi, trú ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản). Nạn nhân là chị T.T.N, (24 tuổi, là người khuyết tật, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) sống tại ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.

Theo điều tra từ công an, ông T.V.D là người sống độc thân. Do nhà chị N và nhà ông D gần nhau nên thỉnh thoảng chị N vẫn sang nhà ông T.V.D chơi.

Vào các ngày 27/01/2020 và 07/02/2020, chị N sang nhà ông D chơi như bình thường. Hai lần, ông D đều trong tình trạng ngà ngà sau khi đã uống rượu nên đã quan hệ tình dục với chị N.

Do mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên chị N không thể tự vệ được, dẫn đến mang thai. Ngày 29/9/2020, chị N sinh một bé gái. Giám định ADN kết luận bé gái do chị N sinh ra có quan hệ huyết thống cha con với ông D.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.D.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp nạn nhân khuyết tật bị hãm hại.

Trước đó ngày 17/5, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Thiêm (45 tuổi, trú Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội hiếp dâm.

Đêm 7/5, sau khi uống rượu, Thiêm đến nhà một người phụ nữ bị câm (trú huyện Hưng Nguyên) nói dối con chị này vừa bị tai nạn. Nghe Thiêm nói, người phụ nữ lo lắng nhờ Thiêm dẫn tới nơi con bị tai nạn. Sau khi đi theo Thiêm đến khu vực cánh đồng vắng, người phụ nữ bị Thiêm khống chế, cưỡng hiếp. Sau khi sự việc xảy ra, người thân nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

