Tuyên án nhóm bắt giữ người, ép viết giấy vay nợ

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quý (SN 1993); Võ Mạnh Cường (SN 1996) cùng trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Đăng Tuân (SN 1986), trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Lê Trần Thắng (SN 1994), trú tại TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An bị truy tố về tội Bắt người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, Quý và Cường còn bị truy tố về tội Đánh bạc.

Các bị cáo tại tòa.

Cụ thể, vào 10h ngày 15/10/2018, sau khi ăn xong, Nguyễn Văn Quý, Trần Đăng Tuân và Võ Mạnh Cường đến gặp chị Lê Thị Kim L. (SN 1973), trú tại TP.Vinh để yêu cầu chị này trả số tiền hơn 527 triệu đồng (theo Quý đây là tiền chị L. nợ trong quá trình đánh bạc, cùng số tiền 8,5 triệu đồng chị L. vay). Chị L. không trả, Quý và Tuân đã đánh vào mặt và người nạn nhân. Đồng thời, Quý nói Cường gọi taxi để đưa chị L. về địa điểm thuê làm văn phòng. Khi taxi đến, các đối tượng áp giải chị L. lên xe. Đến nơi, chị L. không chịu xuống Quý tiếp tục đánh và lôi nạn nhân xuống xe.

Tại văn phòng, Thắng, Quý yêu cầu chị L. trả tiền nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Bực tức, Quý đã dùng cán dao đánh vào đùi và đầu gối của chị L. Tiếp đó, bị cáo bắt chị L. viết giấy vay nợ số tiền hơn 535 triệu đồng; viết giấy vay nợ của Cường số tiền 70 triệu đồng.

Quý là người đọc cho chị L. viết và Tuân là người hướng dẫn chị này viết giấy vay nợ theo mẫu của công ty. Thắng dùng điện thoại ghi lại cảnh chị L. viết giấy vay. Đến 14h30, chị L. nói dối Thắng và Tuân cần đến văn phòng bảo hiểm để xin xác nhận vay tiền cho Quý. Khi đến nơi, chị L. đã nhờ nhân viên bảo hiểm gọi báo công an để giải cứu. Do Tuân kèm sát nên nhân viên bảo hiểm không dám gọi. Khi đó, chị L. giả vờ đi vệ sinh rồi sử dụng điện thoại trong túi báo công an.

Trong lúc kéo dài thời gian đợi công an đến, chị bị bảo vệ công ty bảo hiểm đuổi ra ngoài. Chị L. bỏ chạy kêu cứu thì bị Thắng, Tuân bắt lại. Hai đối tượng này dùng tay đánh vào mặt rồi đưa lên xe về văn phòng. Đến 15h30, Công an TP.Vinh đến văn phòng phát hiện và bắt quả tang Thắng, Quý và Tuân có hành vi bắt người trái pháp luật. Sau đó, Cường đến công an đầu thú.

Ngoài ra, từ ngày 21/08/2018 – 22/10/2018, Nguyễn Văn Quý và Võ Mạnh Cường còn dùng điện thoại tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề. Cụ thể, Quý đánh lô đề với Cường qua điện thoại với số tiền 120 triệu đồng; Quý đánh lô đề với Lê Thị Hồng, trú tại tỉnh Hà Tĩnh số tiền gần 35 triệu đồng. Quý và Cường còn bị truy tố về tội Đánh bạc.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quý 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật, 2 năm tù về tội Đánh bạc, tổng hình phạt 15 năm tù; Võ Mạnh Cường 7 năm tù với 3 tội danh trên; Trần Đăng Tuân 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật; Thắng 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật./.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An