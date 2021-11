Tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nén tâm hương cho người nằm xuống

Bà NGUYỄN THỊ HIẾU (phường Cô Giang, quận 1, TP HCM): Buổi lễ đầy ý nghĩa Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên cả nước đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, rất nhiều người không thể nhìn mặt người thân lần cuối, hàng ngàn trẻ em phút chốc mồ côi. Buổi lễ nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do dịch Covid-19, cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu thoát, đồng thời lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên, khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch. Qua buổi lễ cũng nhằm phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức. Điều này càng ý nghĩa trong thời điểm hiện tại khi chúng ta đang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông ĐINH VĂN HUỆ (phường 15, quận 10, TP HCM): Để nỗi đau không lặp lại Việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 là rất thiết thực. Khó kể hết những hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu chống dịch, biết bao ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho người bệnh Covid-19. Rồi những thanh niên tình nguyện đã gác lại hạnh phúc, gác tình riêng... để lao vào tâm dịch với quyết tâm cùng vượt qua dịch bệnh. Lễ tưởng niệm đồng bào đã mất vì Covid-19 là đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm thiêng liêng của người dân. Lễ tưởng niệm như một lời nhắc nhở mỗi người, khắc sâu vào ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, vào tính toán khoa học và lựa chọn quyết sách của chính quyền để nỗi đau không lặp lại. Ông LÂM HOÀNG TUẤN (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An): Lan tỏa tình nhân ái Dịch Covid-19 xảy ra không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, đảo lộn cuộc sống mà còn gây ra mất mát, đau thương cho nhiều gia đình. Long An là một trong những địa phương có số ca mắc đứng đầu cả nước, nhiều người mắc bệnh đã tử vong. Tôi rất xúc động khi biết được có nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, ban - ngành đã có sự thăm hỏi, giúp đỡ rất kịp thời đối với các gia đình có người tử vong do dịch bệnh, nhất là những trẻ em mồ côi cha, mẹ do Covid-19. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi hoan nghênh, ủng hộ Đảng, nhà nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào đã mất do đại dịch và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch Covid-19. Tôi cho rằng đây là một việc làm rất đúng đắn, kịp thời của Đảng, nhà nước. Tin rằng qua đó sẽ truyền tải, lan tỏa, nhân lên tình nhân ái cộng đồng, xoa dịu nỗi đau, mất mát; đồng thời cũng tiếp tục động viên, tri ân các lực lượng tuyến đầu. Tr.Hoàng - H.Long ghi