Tước quân tịch, khởi tố thượng úy công an gọi bạn đến đuổi chém tình địch

Ngày 25/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định tước quân tịch, đồng thời khởi tố bị can đối với Thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới (thuộc đội Trật tự, Công an TP Biên Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối 16/3, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới được xác định đã cùng nhiều người mang theo hung khí đến quán nhậu Trúc Nhất (phường Tân hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để tìm đánh anh N. (tạm trú ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà).

Lúc này, anh N. đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn, trong đó có 1 người tên Tùng tại quán trên.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ đuổi chém kinh hoàng vào tối 16/3

Vụ đuổi đánh khiến cho anh Tùng không kịp chạy thoát nên bị nhóm người của Thượng úy Tới chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi gây án, nhóm người trên cùng Tới đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau đó, các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm khi anh N. có quan hệ tình cảm với bạn gái của Tới.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ thêm hành vi gây rối trật tự công cộng đối với nhóm người của Thượng úy Tới.

Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí