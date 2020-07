Ngày 26-7, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố về tội chứa mại dâm đối với Nguyễn Văn Giáp (SN 1985) đăng ký nhân khẩu ở xóm Hương Giang, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), tạm trú tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

Đối tượng Nguyễn Văn Giáp đang bị tạm giữ hình sự về hành vi chứa mại dâm

Trước đó từ nguồn tin của người dân và qua công tác trinh sát, gần 21 đêm 23-7, một mũi trinh sát do Thiếu tá Phạm Hoàng Đắc Huy – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh trực tiếp điều hành bất ngờ ập vào kiểm tra hành chinh cơ sở massage Thượng Hải 777 ở 606 Hùng Vương, tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

Tại phòng số 3 tầng trệt, công an bắt quả tang hai đối tượng đang mua bán dâm là Nguyễn Văn H (SN 1979) trú ở tổ dân phố Phú Hòa, phường Cam Phú, TP Cam Ranh và Nguyễn Thị M.H (SN 1983) trú ở khu vực 6A, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Mở rộng kiểm tra, công an phát hiện tại các phòng ở tầng 1, tầng 2 có 9 phụ nữ đến từ các tỉnh Hậu Giang, Lâm Đồng, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hà Tĩnh… không có đăng ký tạm trú tại cơ sở này. Điều đáng nói là tại quầy lễ tân do Nguyễn Văn Giáp thường trực có 2 cuốn số ghi chép các cuộc dịch vụ massage và mại dâm. Chủ nhân tụ điểm mại dâm núp dưới vỏ bọc massage Thượng Hải 777 nêu trên là Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1972) trú ở phường An Phú, thị xã An Khê (Gia Lai).

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân