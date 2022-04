Truy tố nhóm bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng hơn 87.000 tỷ đồng

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991, ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) và 41 bị can khác về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc".

Trước đó, tháng 11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an nhiều quận huyện thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào nhiều điểm bắt giữ 59 đối tượng.

Khám xét, công an thu giữ 65 máy tính, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 xe ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Tổng tài sản trị giá khoảng 21 tỷ đồng.

Qua truy xét, chiều 1/12, công an bắt giữ được Long và Quý khi đang lẩn trốn ở quận 7. Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Theo kết luận điều tra, Bạch và Như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" qua 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý.

Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Nếu muốn chơi thì con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài).

Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Để thu hút người chơi, nhóm thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bạch, Như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, xe ô tô,…và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền).

Hiện, công an đang truy xét Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) cùng nhiều đối tượng khác để xử lý.

