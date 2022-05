Truy tìm tổng giám đốc 1 công ty bất động sản ở Bình Dương

Ngày 23-5, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Nguyễn Hoàng Nho (SN 1995, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Minh (SN 1997, quê Quảng Ngãi). Cả hai lần lượt là tổng, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ One House; hoạt động lĩnh vực bất động sản; có trụ sở tại địa chỉ 280 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Nguyễn Hoàng Nho và Nguyễn Thanh Minh

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận nhiều đơn người dân tố cáo Nguyễn Hoàng Nho và Nguyễn Thanh Minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh, công an chưa xác định tung tích hai người này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về Nguyễn Hoàng Nho, Nguyễn Thanh Minh thì đề nghị báo ngay cho Cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

