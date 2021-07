Truy tìm nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Nhất Th. (SN 1966, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị sát hại tại nhà riêng tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình vào chiều 9/7 mà CAND Online đã đưa tin, sáng 13/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, theo kết quả khám nghiệm nạn nhân chết do nhiều vết thương tại các vị trí trên cơ thể, dẫn tới sốc mất máu cấp và tử vong.

Tại hiện trường, các giám định viên và kỹ thuật viên của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, thu thập được nhiều dấu vết có giá trị quan trọng để phục vụ quá trình điều tra.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nhà ông Th. để điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi phạm để phục vụ công tác điều tra phá án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tới các đơn vị và toàn thể nhân dân, đề nghị cung cấp dữ liệu camera hành trình thời gian từ 13-15h ngày 9/7 dọc tuyến đường Võ Chí Công hai chiều hướng từ Hội An đi Tam Kỳ và ngược lại, nếu ai cung cấp thông tin quý giá, giúp bắt giữ được nghi phạm sẽ được đề nghị khen thưởng. Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn và giữ bí mật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng này.

Thông tin về vụ án mạng bước đầu được xác định: Khoảng 14h15 ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông Th. liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy ông Th. đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà.

Đồng thời, có một nam thanh niên, mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy ra đường Võ Chí Công đi theo hướng Hội An - Tam Kỳ tẩu thoát.

Ông Th. ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để phục vụ quá trình điều tra vụ án mạng.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân