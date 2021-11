Truy nã toàn quốc ông "trùm" trồng cần sa công nghệ cao

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột).

Đường dây trồng cần sa lớn nhất từ trước tới nay tại Đắk Lắk bị triệt xóa (Ảnh: Nguyễn Đức).

Phong được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 3/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) ập vào 5 điểm trồng cây cần sa quy mô lớn ở xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột). Trong đó, tại khu vực rẫy của Hồ Thanh Phong được xây dựng phòng bài bản, trang bị 13 hộp đèn Led, 5 quạt gió treo tường và 2 máy điều hòa nhiệt độ để chăm sóc cây cần sa mới ươm.

Tại tất cả các điểm trồng cần sa, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng trên 1.900 cây cần sa tươi và 78,2kg cần sa khô.

Các đối tượng đầu tư công nghệ cao để trồng, chăm sóc cần sa (Ảnh: Nguyễn Đức).

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Hồ Thanh Phong là người đã tổ chức trồng cần sa trái phép trên địa bàn. Sau khi thu hoạch, cần sa đưa về rẫy của Phong để phơi sấy và đóng gói rồi tiêu thụ

Thời điểm kiểm tra, đối tượng Phong không mặt ở nhà. Sau đó, cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Thanh Phong về hành vi trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Hồ Thanh Song (35 tuổi) và Văn Đức Tình (32 tuổi) cùng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; Đỗ Thanh Toản (36 tuổi) về hành vi Trồng cây cần sa và Mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Sơn Dương (30 tuổi) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng Hồ Thanh Phong, từ khi khởi tố đến nay vẫn chưa về nhà và cũng không đến cơ quan công an trình diện. Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Hồ Thanh Phong.

Tác giả: Trương Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí