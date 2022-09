Truy bắt nghi phạm đi ăn nhậu đâm chết người

Tối 8-9, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu).

Nạn nhân bị sát hại được xác định là anh HSN (trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu).

Khu vực xảy ra vụ việc.

Một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân cho biết, nạn nhân là người địa phương, còn nghi phạm ở địa phương khác đến xã Quỳnh Tân ăn nhậu.

Chiều 8-9, anh N đi đến trước một quán nhậu lẩu nướng ở xã Quỳnh Tân. Tại đây, anh N bị tấn công bằng dao dẫn đến gục tại chỗ. Người dân đã đưa anh N đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, thủng tim, anh N đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Quỳnh Tân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Được biết, gia đình anh N vừa xây nhà, hai con của vợ chồng anh N đang còn nhỏ tuổi.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: plo.vn