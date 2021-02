Trưởng ban Nội chính TW Phan Đình Trạc dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo một số Sở, ngành, huyện Nam Đàn.

Trưởng ban Nội chính TW Phan Đình Trạc dâng hoa, dâng hương tại mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bà Hoàng Thị Loan tại núi Động Tranh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Bà Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn (1868) tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An (nay là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Cách đây 120 năm, đúng vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (10/2/1901), bà đã trút hơi thở cuối cùng.

Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất giản dị, khiêm tốn, đức hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung, nếp sống giản dị, thanh cao, yêu lao động. Điều đó được phản ánh rất rõ trong cuộc đời các con bà sau này, nổi bật nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý dâng hương tại phần mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Tưởng niệm 120 năm ngày mất của bà Hoàng Thị Loan, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tại mộ bà trên núi Động Tranh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; Nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc tại làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn và Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hương tại nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc tại làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan - người đã sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp vĩ đại và tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã luôn sâu sát, quyết liệt, chủ động phối hợp để tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực; góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đồng chí Phan Đình Trạc đã đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết BTV Tỉnh uỷ Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã báo cáo một số nét cơ bản về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh trong năm qua, công tác chăm lo chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cho Nhân dân. Theo đó, chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Nghệ An đã tổ chức Tết vì người nghèo và đến nay đã huy động được 91 tỷ đồng để chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời các chế độ chính sách cũng được tỉnh thực hiện kịp thời, chu đáo. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tỉnh nhà, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các lực lượng quân sự, công an ra quân đảm bảo cho nhân dân đón Tết yên bình.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương chúc mừng những thành tích tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2020 - một năm hết sức khó khăn; Đồng thời trao đổi, chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh một số vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà chúc mừng năm mới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tin tưởng, Nghệ An sẽ phát huy tốt tinh thần đoàn kết để đưa tỉnh nhà bứt phá, tiếp tục dành được thành quả cao hơn nữa.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đình Trạc.

Tác giả: Lê Hằng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An