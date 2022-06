Trưởng ban Nội chính Trung ương: Không có gì qua mắt được nhân dân

Ngày 30/6 tới đây, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng và kết nối trực tuyến tới điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương cùng 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. Nhiều địa phương kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở cấp huyện, cấp xã với hơn 4.100 điểm cầu, trong đó 44 địa phương tổ chức điểm cầu đến cấp huyện, xã với hơn 500 điểm cầu cấp huyện, hơn 3.500 điểm cầu cấp xã.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Trao đổi với báo chí trước thềm diễn ra sự kiện quan trọng này, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, thời gian qua, công tác PCTN, tiêu cực đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, ông Trạc khẳng định “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế”, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Để đạt được kết quả như vậy, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, chỉ ra 5 nguyên nhân cơ bản. Cụ thể, là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, mà trực tiếp, thường xuyên là sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước.

Điểm thứ 2, là sự gương mẫu, “nói đi đôi với làm” của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.

Nguyên nhân nữa, là sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan chức năng PCTN, tiêu cực mà trước hết là kiểm tra Đảng, nội chính, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương.

Sự kế thừa, tiếp nối của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiên trì, bền bỉ của nhiều nhiệm kỳ trước đây cũng là một trong 5 lý do quan trọng cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, báo chí và toàn xã hội.

Trong các nguyên nhân trên, theo ông Trạc, vai trò của người đứng đầu, các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, của nhân dân và báo chí là vô cùng quan trọng.

Theo ông, sự gương mẫu, quyết liệt “nói đi đôi với làm” và “làm đi đôi với nói” của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc, là đảm bảo về mặt chính trị và tạo động lực to lớn.

“Đây là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian vừa qua” – ông Trạc nhận định.

Đề cập đến vai trò to lớn của nhân dân, ông Trạc bình luận, không có sức mạnh nào to lớn bằng sức mạnh của nhân dân, không có gì mà nhân dân không biết và do đó, không có gì qua mắt được nhân dân.

“Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” – ông Trạc khẳng định. Vì lẽ này, ông cho rằng “chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành “những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi”, làm cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp như Bác Hồ đã dạy chúng ta”.

Vẫn theo người đứng đầu ngành Nội chính, với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu đề xuất và đôn đốc, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

Cơ quan này cũng tham mưu cho Ban Chỉ đạo chọn những việc khó, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều vướng mắc và những việc trọng tâm đột phá để tập trung chỉ đạo; tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đi kiểm tra ở các lĩnh vực trọng điểm; tham mưu nhiều cơ chế để nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo…

“Chúng tôi đã chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo” – ông Trạc cho biết, đồng thời khẳng định, với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp, điều hòa các cơ quan có chức năng PCTN, tiêu cực để nâng cao hiệu quả hơn nữa cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

