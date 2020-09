Trưởng Ban Nội chính Thái Bình tử vong, vụ án sẽ giải quyết thế nào?

Ông Nguyễn Văn Điều tại hiện trường vụ tai nạn ngày 8/5



Như đã thông tin, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều vừa tử vong. Trước đó, ông Điều bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định Khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự. Bên cạnh quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra cũng có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều

Trả lời câu hỏi cái chết của ông Nguyễn Văn Điều ảnh hưởng thế nào đến vụ án mà ông Điều đang là bị can, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) viện dẫn Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trường hợp bị can chết trong giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra (chấm dứt hoạt động điều tra) đối với bị can đó.

“Trường hợp vụ án chỉ có một bị can mà người này đã chết thì cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Vụ án có nhiều bị can, việc đình chỉ điều tra bị can đã chết không liên quan đến bị can còn lại thì các bị can đó tiếp tục bị điều tra”, luật sư Bình nói.

Theo luật sư Bình, ở thời điểm hiện tại, cơ quan Công an tỉnh Thái Bình xác định chỉ có một mình ông Điều liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 8/5, nên khả năng cao vụ án này được đình chỉ điều tra.

Về vấn đề án tích, luật sư Diệp Năng Bình giải thích chỉ áp dụng đối với người phạm tội đã bị tòa án xét xử bằng một bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Pháp luật không đặt ra vấn đề án tích đối với người đã chết khi chưa có bản án, hoặc bản án chưa có hiệu lực đối với họ, mặc dù trên thực tế họ phạm tội.

"Bởi vậy ông Nguyễn Văn Điều - bị can trong vụ án đã tử vong khi chưa bị kết án sẽ được coi là người chưa có án tích", luật sư Bình nói.

Ông Điều là tài xế gây ra vụ TNGT chết người rồi bỏ chạy gây xôn xao dư luận Thái Bình hồi tháng 5. Cụ thể, vào khoảng 18h10 ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ (đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP Thái Bình), ông Điều điều khiển ô tô BKS 29A-995.83 đâm vào người đi xe đạp là bà Phạm Thị Ng. (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong), khiến bà Nga bị văng ra xa, va đập với một xe máy và tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng. Sau vụ tai nạn chết người, ông Điều lái ô tô bỏ chạy, tông vào xe máy khác làm người lái xe máy bị văng ra lề đường. Sau đó, ô tô chạy tiếp về phía khu công nghiệp Phúc Khánh. Bỏ chạy khoảng 3km, chiếc ô tô bị người dân đuổi kịp, hô hoán bảo vệ của khu công nghiệp Phúc Khánh đóng cổng ngăn chặn. Lúc đó, ông Điều vẫn chốt cửa cố thủ trong xe, đến khi cảnh sát cơ động có mặt mới chịu mở cửa. Ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ mọi chức vụ, dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều. Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 8/5 tại khu vực đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Điều - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 điều 260 Bộ Luật hình sự. Tại thời điểm đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban chấp hành Đảng bộ Thái Bình thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều với hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng. Từ ngày 15 đến 17/7, tại kỳ họp 46, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật Giao thông đường bộ.

