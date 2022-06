Trung úy Công an kịp thời giúp sản phụ vượt cạn bên vệ đường

Theo đó, vào lúc 14h25', ngày 5/6, trên đường đi công tác từ Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về Thị trấn Mường Xén, Trung úy Lương Văn Thạch, cán bộ Công an xã Nậm Cắn phát hiện chị Xồng Y Bi (SN 1990, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) lên cơn đau, nằm gục xuống lề đường.

Trung úy Thạch kịp thời hỗ trợ sản phụ 'vượt cạn' bên vệ đường

Lại gần thăm hỏi, nhận định chị Bi đang trở dạ, không thể tiếp tục đi tới bệnh viện. Lúc này, Trung úy Thạch với kinh nghiệm và kiến thức sơ cứu, trợ sản cơ bản đã ngay lập tức cùng chồng chị Bi và một số phụ nữ bên cạnh giúp chị "vượt cạn" thành công, đồng thời liên hệ với nhân viên y tế đến để tiến hành chăm sóc cho mẹ và bé.

Bé trai đã được sinh hạ an toàn, nặng 3,1 kg, sức khỏe bình thường.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong