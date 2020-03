Trung úy công an bị giáng cấp vì lừa tiền và bỏ mặc người tình sinh con

Ngày 1/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận đã giáng cấp trung uý N.D.T, cán bộ đang công tác tại đội Cảnh sát giao thông, trật tự thuộc Công an huyện Long Hồ.

Theo đó, trung uý T. bị giáng cấp xuống còn thượng sĩ. Nguyên nhân do trung úy T. vi phạm phẩm chất đạo đức nghiêm trọng, gây mất uy tín ngành công an.

Trước đó, chị N.N.V (ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) gửi đơn đến Công an huyện Long Hồ tố cáo trung uý N.D.T sống chung như vợ chồng với chị dẫn đến có con nhưng T. từ chối kết hôn. Ngoài ra, T. có mượn V. 150 triệu đồng nhưng không trả.

Chị V. khi đi tố cáo. Ảnh: NLĐ

Qua xác minh, Công an huyện Long Hồ cho Vietnamnet biết, việc Trung uý T. quen biết và chung sống như vợ chồng với chị V. dẫn đến có con, sinh ra bé gái là đúng sự thật như trong đơn tố cáo. Bé gái hiện đã mất.

Ngoài ra, Trung uý T. mượn 150 triệu đồng là có và đến nay đã trả tiền cho chị V. Công an huyện Long Hồ cho biết, hành vi của Trung uý T. là vi phạm phẩm chất đạo đức nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an nói chung, của công an huyện Long Hồ nói riêng.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn