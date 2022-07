Trung Quốc cảnh báo đáp trả quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Ảnh: AFP).

Financial Times hôm 24/7 dẫn các nguồn thạo tin giấu tên cho biết, Trung Quốc được cho là đã cảnh báo riêng với Mỹ rằng nước này có thể đáp trả bằng quân sự nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan vào tháng 8 tới.

Đây có thể coi là cảnh báo mạnh nhất của Trung Quốc đưa ra với Mỹ để phản đối các chính sách hoặc hành động của Washington liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Bắc Kinh không nêu rõ biện pháp quân sự mà họ có thể dùng để đáp trả nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi quyết đến Đài Loan, song theo Financial Times, Trung Quốc có thể ngăn máy bay chở bà Pelosi hạ cánh xuống hòn đảo hoặc điều máy bay quân sự để chặn máy bay của bà.

Các quan chức Nhà Trắng cũng đang đánh giá liệu Trung Quốc có tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng nào có hành động leo thang để buộc bà Pelosi từ bỏ chuyến thăm hay không. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sulivan và một số quan chức an ninh khác của nước này phản đối chuyến thăm do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Tuần trước, Trung Quốc từng cảnh báo, Mỹ sẽ phải "gánh mọi hậu quả" nếu Chủ tịch Hạ viện Pelosi tới Đài Loan. "Nếu Mỹ cố theo đuổi kế hoạch này, Trung Quốc chắc chắn sẽ có biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả hậu quả do việc này gây ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực.

