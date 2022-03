'Trùm Parkour' tại Việt Nam bị khởi tố

Ngày 20/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Hiếu (SN 1995, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 22h ngày 12/3, tại đường Trần Văn Lai, Công an phường Mỹ Đình 1 phát hiện Trần Trọng Hiếu có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Công an phát hiện trong ví của Hiếu có 1 viên nén màu cam in chữ FANTA, là ma túy kẹo.

Tổ công tác lập biên bản và đưa Hiếu về trụ sở làm việc. Tại đây, Hiếu khai nhận viên ma túy này được người bạn là Tuấn Anh cho. Công an quận Nam Từ Liêm triệu tập Nguyễn Tuấn Anh đến làm việc.

Trần Trọng Hiếu (bên trái) và Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh: Công an cung cấp).



Kết quả giám định cho thấy, viên nén màu cam là ma túy MDMA có khối lượng 0,430g.

Trần Trọng Hiếu được biết đến là "trùm Parkour" tại Việt Nam. Năm 2019, Hiếu từng được cộng đồng biết đến khi thực hiện cú nhảy lộn ngược qua khoảng không của hai nóc nhà 18 tầng ở Hà Nội. Hiếu nổi danh trên mạng không chỉ ở trong nước mà còn quốc tế, được mệnh danh là Cork Boy vì nghĩ ra kiểu nhảy lộn (cork) trên không 360 độ rồi cắm chân xuống đường ray. Đầu tháng 3/2020, Hiếu từng nhận được giấy mời tham dự thi đấu từ Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 với môn thi thể thao mạo hiểm mang tính nghệ thuật là Parkour.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.



Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News