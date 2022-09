Trùm ma túy Trung “Khơi” kéo cả bố, vợ, em trai...bán ma túy

Ngày 15/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt xóa điểm mua bán ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung (tức Trung Khơi, sinh năm 1985 ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung) cầm đầu...

Trung khơi cùng các nghi phạm trong vụ án.

Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ Phạm Quốc Trung cùng 5 nghi phạm khác để điều tra vụ mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí. Trong đó có Phạm Văn Khơi (SN 1960, bố đẻ Trung); Lê Thị Phượng (SN 2000, vợ Trung); Phạm Tuấn Khanh (SN 1993, em ruột Trung); Cù Thị Hảo (SN 1995, vợ Khanh) đều ở Ngõ dân cư cơ khí, tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung và Hoàng Hữu Thanh (SN 1995 ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc.

Tang thu giữ tang vật gồm: 554g ma túy đá, thuốc lắc, ketamine; 1 khẩu súng dạng Colt quay, 11 viên đạn và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Đại diện Công an huyện Hà Trung cho biết, điểm ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung cầm đầu đã tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân. Phạm Quốc Trung là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy.

Trung và bố đẻ cùng một số người trong gia đình tại cơ quan công an.

Đi tù về, Trung đã lôi kéo cả gia đình: bố đẻ, vợ, em trai, em dâu và một số đối tượng nghiện ma túy cùng tham gia mua bán ma túy. Ngoài ra, Trung còn mở thêm một quán cắt tóc, gội đầu trá hình ngoài ngõ để làm cảnh giới và là chỗ giao dịch cho việc mua bán trái phép ma túy.

Khi lực lượng Công an ập vào vây bắt, Phạm Quốc Trung và một đối tượng khác là Nguyễn Văn Hải (SN 2001 ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 14 ngày kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ thành công 2 đối tượng này khi chúng đang lẩn trốn tại TP HCM.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ...

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống