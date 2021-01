Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?

VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Hà Thành đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank (VAB). Trong đó, Thành cùng đồng phạm gây ra 21 vụ lừa đảo tại VietABank, chiếm đoạt hơn 273 tỷ.

Theo cáo trạng, năm 2017, Thành nói với người quen là chị Nguyễn Thị Thu (đã đổi tên, quê Tuyên Quang) cho vay 5 tỷ đồng để cùng Thành (đã có 5 tỷ) gửi tiết kiệm và đồng sở hữu sổ vay trị giá 10 tỷ tại VAB.

Ngày 5/6/2018, sau khi chị Thu đồng ý, Thành dẫn người này đến Phòng giao dịch Đông Đô của VAB để nộp 5 tỷ và làm thủ tục mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu 10 tỷ.

Tại chi nhánh ngân hàng, Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng Khách hàng cá nhân VAB) mặc dù không có khả năng cho vay nhưng bị can nói với cấp dưới sẽ cho Thành vay 5 tỷ để mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu khoản tiền trên. Tin tưởng lời nói của Hương, cán bộ phòng giao dịch đã làm thủ tục mở sổ.

Ngoài ra, Thành được bị can Nguyễn Thị Thu Hương (cán bộ VAB) và kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương hỗ trợ hoàn tất thủ tục. Sau đó, bộ hồ sơ được bị can Quản Trọng Đức (Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) ký phê duyệt.

Trên thực tế, sổ tiết kiệm được mở chỉ có giá trị 5 tỷ đồng . Đây là số tiền của chị Thu, song người phụ nữ không hay biết điều này.

VKSND cáo buộc cùng ngày 5/6, sau khi Phòng giao dịch Đông Đô phát hành sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ nêu trên, bị can Thành đề nghị Nguyễn Thị Thu Hương hỗ trợ làm thủ tục thế chấp cuốn sổ để cho Thành vay 4,5 tỷ.

Với sự giúp sức của nhóm cán bộ VAB, Thành có được bộ chứng từ vay tiền. Khi nhân viên giao dịch cần chữ ký của chị Thu, Thành đã mang giấy tờ ra ngoài rồi giả chữ ký của chị Thu. Sau khi được phía nhà băng phê duyệt và giải ngân, bị can Thành đã rút được 4,5 tỷ đồng .

Ngày 9/11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành tiếp tục xin vay của chị Thu 5 tỷ đồng . Để đối phương đồng ý, Thành hứa nếu chị Thu cho vay 5 tỷ, Thành sẽ ủy quyền cho người phụ nữ toàn quyền sử dụng cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đã được mở trước đó.

Theo cáo buộc, khi 2 vị khách đến làm thủ tục, nhóm cán bộ VAB biết trong sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa bị can Thành và chị Thu chỉ có 5 tỷ nhưng vẫn chuẩn bị hồ sơ. Đáng chú ý, quá trình xét duyệt giấy tờ do cấp dưới trình ký, bị can Quản Trọng Đức không kiểm tra trên hệ thống, không phát hiện giá trị sổ tiết kiệm chỉ có 5 tỷ nên đã ký đồng ý cho ủy quyền.

Cáo trạng xác định bằng thủ đoạn giả chữ ký và gian dối như trên, bị can Thành đã lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng của chị Thu và 4,5 tỷ của VAB. Còn hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can là cựu cán bộ Phòng giao dịch Đông Đô khiến nhà băng thiệt hại 4,5 tỷ.

Ngoài vụ việc trên, cáo trạng xác định từ tháng 7 đến tháng 11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành đã dẫn dắt nhiều người đến ngân hàng, giả mạo chữ ký của họ và cấu kết với nhóm cán bộ VAB, chiếm đoạt của nhà băng này hơn 273 tỷ đồng và hơn 60 tỷ đồng của các cá nhân.

Trong số các bị can, Nguyễn Thị Thu Hương đã giúp sức cho Thành thực hiện toàn bộ 21 vụ lừa đảo xảy ra tại VAB. Còn Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) giúp Thành lập khống hợp đồng vay tiền, giả chữ ký và lăn giả dấu vân tay của người khác, chiếm đoạt hơn 260 tỷ của VAB.

