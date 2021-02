Trùm giang hồ khét tiếng Dũng 'Phương' vừa bị bắt là ai?

Trần Quốc Dũng, tức Dũng “Phương” vừa bị bắt vì tội đánh bạc

Lý lịch bất hảo

Dũng “Phương”, tên thật là Trần Quốc Dũng, SN 1977, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), Dũng được biết đến là một tay anh chị trong giới giang hồ Quảng Ninh. Nổi tiếng về độ chơi ngông và bản tính hung hãn, Dũng nhanh chóng thu phục trong tay hàng chục đệ tử thân tín, sẵn sàng xả thân khi có mệnh lệnh.

Dũng là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em trai. Anh trai lớn là Trần Lê Trung (Trung “Phương”, 46 tuổi) từng có hai tiền án gây rối trật tự công cộng: năm 2000 bị xử 2 năm tù; năm 2007 bị xử 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích khi đưa đàn em vây bắt, chém một người dân ở khu Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Người anh kế của Dũng là Trần Hùng (41 tuổi), được giới giang hồ đánh giá là “ngoan” nhất trong gia đình. Tuy nhiên, ngày 13/1/2014, do liên quan đến việc tranh giành lãnh địa làm ăn, Hùng đã gí súng vào đầu một công nhân dọa giết và bị lực lượng công an bắt khẩn cấp, rồi bị khởi tố về hành vi “đe dọa giết người”.

Em trai út của Dũng là Trần Anh Tuấn (Tuấn “Cùn”, 34 tuổi) từng có hai tiền án: năm 2007 bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm, cướp tài sản; tháng 4/2011 bị xử phạt hơn 4 tháng tù về tội đánh bạc. Sau khi ra tù, tháng 11/2011, Tuấn “Cùn” cùng đám đàn em của Dũng “Phương” tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bản thân Dũng “Phương”, từ năm 1995, khi mới 18 tuổi, đã vượt biên đi Hồng Kông sau đó về nước. Tháng 10/2000, Dũng cùng đồng bọn phạm tội gây rối trật tự công cộng bị xử phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Đến tháng 8/2006, Dũng bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tháng 3/2008, đối tượng này bị tòa xử phạt 9 tháng tù về tội đánh bạc.

Năm 2009, sau khi chấp hành xong án tù về tội đánh bạc, Dũng trở về thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Thái, sau đó, năm 2011 đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Quốc Dũng. Công ty của Dũng được cấp phép kinh doanh đa ngành nghề với 41 mã ngành khác nhau.

Vào thời điểm hoàng kim của Dũng “Phương”, vây quanh lúc nào cũng vài cô chân dài và đám đàn em tay chân đi theo phục tùng. Có hôm Dũng đi từ Cẩm Phả lên Hạ Long dự tiệc, hắn bắt đàn em dàn hàng xe bật còi hú dẹp đường. Dũng khét tiếng hung bạo với trò vui bắt người khác quỳ xuống chân mình rồi dùng mũi giày đá thẳng vào mặt cho đến lúc nạn nhân bất tỉnh.

Không được lâu, tháng 6/2013, Dũng tiếp tục bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” khi đánh gãy hai răng của một người dân ở Cẩm Phả chỉ vì xích mích trong lúc uống cà phê.

Khét tiếng ngông cuồng, hung hãn

Sau những chuỗi ngày vào tù ra tội, bắt đầu từ năm 2015, Dũng tỏ vẻ “tu chí”. Dũng thành lập công ty nhưng chỉ để tạo vỏ bọc pháp lý nhằm che giấu những hoạt động phạm pháp.

Theo giới giang hồ đất Mỏ, Dũng đã quy tụ nhiều đàn em có “số má” giang hồ với “tiền án”, tiền sự, trang bị các loại hung khí nguy hiểm (dao, kiếm, súng bắn đạn ghém...) để sử dụng vào các vụ việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn hoặc đe dọa, đánh dằn mặt để ép người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Dũng “Phương” hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, trộm cắp than tại khu vực TP Cẩm Phả. Tại đây Dũng mở hẳn một khai trường thổ phỉ đưa lao động, máy móc, ô tô vào khai thác, thông đồng với một số người thu mua và ăn cắp than. Nếu ai không cho chúng lấy than thì sẽ bị đàn em của Dũng chặn đường hoặc đến tận nhà đe dọa, uy hiếp.

Dũng “Phương” chi hàng chục tỷ đồng để chiếm đảo Vạ Giếng làm biệt khu ăn chơi, thác loạn

Theo một trùm than thổ phỉ đã giải nghệ, vài năm trước, Dũng đầu tư cả máy xúc, ô tô để phục vụ việc khai thác than thổ phỉ với quy mô lớn. Dũng cũng tụ tập vài chục đàn em dưới trướng để chia nhau điều hành, tập trung khai thác vào ban đêm. Tuy nhiên từ cuối năm ngoái, việc khai thác than thổ phỉ của Dũng không còn rầm rộ do cơ quan chức năng kiểm soát chặt và cũng do thị trường than bị đình trệ, Dũng sắm phương tiện điều hành đàn em xoay sang hút cát phun lên một số hòn đảo ở vịnh Bái Tử Long nhằm chiếm giữ đất.

Vào năm 2019-2020, Tiền Phong từng đăng loạt bài “Đại gia chiếm hàng loạt đảo trên vịnh Bái Tử Long”, phản ánh tình trạng các “đại gia lắm tiền, nhiều của, thậm chí các tay anh chị trong giới giang hồ ngang nhiên chọn những hòn đảo ở những vị trí đắc địa để làm “biệt khu”, biệt phủ, phục vụ nhu cầu ăn chơi nghỉ dưỡng.

Trong số đó, Dũng “Phương” cũng xí cho mình một hòn đảo đẹp nhất ở ngay cửa ngõ TP Cẩm Phả. Dũng đổ vào đấy hàng chục tỷ đồng để xây dựng cho mình một cơ ngơi xa hoa, phù phiếm chỉ để phục vụ nhu cầu đàn đúm, tiệc tùng thâu đêm của mình và đàn em. Dũng chơi ngông đến mức còn đặt một câu khẩu hiệu trên đảo “Cứ ngoan sẽ có quà” để chiều lòng những cô gái trẻ đang cặp kè với Dũng.

“Ngày 1/ 2, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ Trần Quốc Dũng và 5 đối tượng vì đã có hành vi đánh bạc. Bước đầu, cơ quan công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại, 1 xe ôtô, 1 còng số 8 cùng một số tang vật khác có liên quan”.



Một tay anh chị ở Quảng Ninh cho biết, giới giang hồ ở đây ngán Dũng vì bản tính côn đồ hung hãn. Chỉ cần xích mích nhỏ là Dũng sẵn sàng xuống tay không cần biết đó là ai. Tuy nhiên Dũng nhiều lần “thoát đẹp”, ông trùm này dùng chiêu bài cứ đánh người gây thương tích xong là tìm bị hại để “dàn xếp”, vừa tỏ ra thiện chí bồi thường vừa đe dọa buộc bị hại phải rút đơn. Cũng theo người này, ngay cả đám đàn em của Dũng nếu không vừa ý cũng bị Dũng “xử” ngay.

