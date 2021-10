"Trùm" giang hồ Đường "Nhuệ" và con nuôi tiếp tục hầu tòa

Sau 2 lần hoãn, do có yêu cầu từ phía bị hại là vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, chủ Công ty TNHH chế biến gỗ Lâm Quyết) và bà Phạm Thị Quyết (SN 1967), dự kiến ngày mai 18-10, TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") về tội xâm phạm chỗ ở của công dân.

Đường "Nhuệ" (trái) cùng con nuôi Tiến "Trắng" khi chưa bị bắt

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Lý làm chủ tọa. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại.

Trước đó, ngày 6-2-2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xâm phạm chỗ ở của công dân sau quá trình điều tra bổ sung tin báo tố giác tội phạm.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình, ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là bà Phạm Thị Quyết (cùng trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) đã tố giác, vào khoảng tháng 10-2017, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho đàn em đến trụ sở Công ty TNHH chế biến gỗ Lâm Quyết (Công ty Lâm Quyết), tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP Thái Bình (do ông Lẫm và bà Quyết quản lý) đuổi hết công nhân ra khỏi công ty, chiếm giữ đồ đạc, đe dọa đánh, giết và đưa hình ảnh gia đình ông Lẫm, bà Quyết lên mạng xã hội.

Ngày 11-5-2020, tại Thái Bình, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phiên phúc thẩm vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết với tư cách là bị cáo. Tại phiên tòa, 2 bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết tiếp tục tố cáo nhóm đối tượng do Đường "Nhuệ" cầm đầu đã chiếm đoạt Công ty Lâm Quyết, chiếm đoạt tài sản, tiêu hủy tài sản và tố cáo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình bao che, dung túng cho nhóm của Đường "Nhuệ".

Cũng tại phiên tòa này, Đường "Nhuệ" thừa nhận đã nhiều lần đến Công ty Lâm Quyết để đòi tiền 1,7 tỉ đồng mà vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết có vay trước đó. Tuy nhiên, Đường phủ nhận việc chiếm giữ công ty, hủy hoại tài sản, mà cho rằng khi thấy nhiều người muốn lấy tài sản tại Công ty Lâm Quyết mang đi chỗ khác thì Đường đã giao cho con nuôi là Bùi Mạnh Tiến ngăn lại, bảo vệ không được cho ai mang tài sản đi chỗ khác.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 25 ngày 12-6-2019 của TAND tỉnh Thái Bình và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Thái Bình để xử lý theo luật định. Tòa kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình và VKSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29-3-2018 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình. Tòa kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình và VKSND tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Lâm Quyết.

Đến ngày 28-9-2020, VKSND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29-3-2018 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình, liên quan đến việc Đường "Nhuệ" cùng đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản xảy ra tại Công ty Lâm Quyết.

Đồng thời, VKSND tỉnh Thái Bình giao Công an TP Thái Bình phục hồi việc điều tra, xác minh những nội dung tố cáo của vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết.

Theo cáo trạng vụ án, tháng 1-2017, vợ chồng ông Lẫm vay của vợ chồng Đường 1,7 tỉ đồng. Chiều 3-10-2017, hay tin vợ chồng chủ Công ty Lâm Quyết đi khỏi TP Thái Bình, Đường "Nhuệ" cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến đã đến trụ sở công ty này tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, để đòi tiền.

Tại đây, Đường "Nhuệ" yêu cầu những người có mặt không được lấy tài sản của công ty ra ngoài mà phải chờ vợ chồng ông Lẫm về giải quyết. Sáng hôm sau, một số công nhân đến công ty thì gặp Tiến "trắng" cùng 2-3 người nữa nên họ quay về. Hai người được ông Lẫm nhờ quản lý công ty đã bị Tiến "trắng" cùng đàn em yêu cầu rời đi. Sau đó, Tiến "trắng" sinh hoạt tại trụ sở Công ty Lâm Quyết đến ngày 19-10-2017.

Công ty TNHH chế biến gỗ Lẫm Quyết

VKSND TP Thái Bình nhận định trong khoảng thời gian từ 3-10-2017 đến 19-10-2017, Đường đã giao Tiến xâm nhập, chiếm giữ trái phép, ăn ngủ, sinh hoạt tại phòng khách của Công ty Lâm Quyết mà không được sự đồng ý của ông Lẫm, bà Quyết cũng như người thân trong gia đình.

Do đó, VKSND TP Thái Bình có đủ căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường, Bùi Mạnh Tiến đã phạm tội xâm phạm chỗ ở của công dân và truy tố 2 bị can với mức án tối đa một năm tù.

Trước đó, Đường "Nhuệ" đã phải nhận mức án 6 năm tù do liên quan tới các vụ án cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Còn Tiến bị tòa án tuyên 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và đang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động