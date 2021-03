Trộm chó bị phát hiện, đối tượng bắn chết chủ nhà

Hiện trường vụ án mạng

Chiều 27/3, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các ngành liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông bị đối tượng trộm cho bắn chết. Nạn nhân là ông Huỳnh Thanh Hải, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, ông Hải cùng con trai Huỳnh Tấn Thành đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng xe máy và tiếng chó sủa dồn dập phía bên ngoài. Nghi có trộm chó (vì gia đình đã 2 lần bị mất trộm nên cảnh giác) ông Hải cùng anh Thành mở cửa đi ra ngoài quan sát thì phát hiện 2 đối tượng đang kéo con chó vừa bắn chết lên xe máy định chạy đi.

Ông Hải và anh Thành chạy đến yêu cầu 2 đối tượng bỏ con chó xuống lề đường, đồng thời kéo xe máy giữ 2 đối tượng lại và kêu la nhờ người dân hỗ trợ. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, bắt giữ đối tượng, ông Hải bị 1 trong 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vào người làm ông tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng điện tự chế và gần 5m dây điện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao Thông