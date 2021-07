Triều Tiên từ chối viện trợ của Mỹ bất chấp "sự cố nghiêm trọng"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Theo Yonhap, trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 12/7 đăng tải một bài viết của nhà nghiên cứu cấp cao Kang Hyon-chol thuộc Hiệp hội Xúc tiến trao đổi kinh tế và công nghệ quốc tế (Triều Tiên), cho rằng Mỹ dùng chiêu bài viện trợ nhân đạo như một "công cụ chính trị".

"Nhiều quốc gia đã phải nếm mùi cay đúng khi đặt hy vọng vào "hỗ trợ" và "viện trợ nhân đạo" của Mỹ", bài viết bình luận. Nhà nghiên cứu Kang cho rằng, việc viện trợ này nhằm gây sức ép lên các nước và "đạt ý đồ chính trị thâm hiểm", đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối phó với những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.

Những bình luận trên được đưa ra giữa lúc chính phủ Mỹ được cho là đang cân nhắc chia sẻ vắc xin Covid-19 với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đề nghị. Bài bình luận dường như phản ánh cam kết tự cường của Triều Tiên, gửi thông điệp từ chối viện trợ nhân đạo từ Mỹ.

Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thừa nhận việc Triều Tiên đang lâm vào tình trạng thiếu lương thực "căng thẳng" do ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch. Tại một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Triều Tiên hôm 29/6, ông Kim Jong-un cũng nói về một "sự cố nghiêm trọng" đã xảy ra do sự lơ là trách nhiệm của một số quan chức cấp cao trong cuộc chiến ứng phó đại dịch Covid-19 "có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn, đe dọa sự an toàn của đất nước và nhân dân".

Theo kế hoạch, Triều Tiên dự kiến sẽ được nhận khoảng 2 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc, nhưng đến nay chưa được nhận lô vắc xin nào.

