Triệu tập người phụ nữ tung tin trẻ sơ sinh biết nói ăn trứng luộc loài người sẽ thoát nạn diệt vong

Hai ngày nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một tài khoản có tên “Sương Đêm” tung tin rằng ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên xuất hiện trường hợp trẻ sơ sinh biết nói và cảnh báo với loài người: Nếu không luộc trứng ăn thì sẽ bị diệt vong.

Theo đó thông tin được đăng tải với nội dung: “Cả nhà ơi mẹ em vừa gọi điện bảo trên quê em có một bà chị đẻ con ra đứa bé đã biết nói, đứa bé có nói là nếu thế giới này, nhà nào không luộc trứng ăn thì sẽ chết hết, mỗi người ăn một quả trứng luộc sẽ thoát kiếp nạn này! Không phải e mê tín đâu ạ! Cả nhà cứ luộc thử đi ạ!!! Biết đâu thoát đc kiếp nạn này!”.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngay sau khi những thông tin trên đăng tải, nhiều chủ tài khoản Facebook đã chia sẻ rộng rãi nội dung tương tự, gây hoang mang dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 7/2, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Điện Biên Đông đã báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên và xin ý kiến chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, Công an huyện Điện Biên Đông đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành các bước điều tra, xác minh.

Kết quả ban đầu xác định, đối tượng tung tin đồn thất thiệt có tên là Lả, từng sống ở bản Na Phát, xã Na Son (huyện Điện Biên Đông), đã đi lấy chồng và hiện đang sinh sống tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tài khoản Facebook tung tin thất thiệt

Theo đó, ngày 6/2, Lả đã sử dụng tài khoản Facebook “Sương Đêm” tung tin đồn nhảm trên trang cá nhân của mình. Ngay sau khi những thông tin trên đăng tải, nhiều chủ tài khoản Facebook đã chia sẻ rộng rãi nội dung tương tự, gây hoang mang dư luận.

Theo thượng tá Tuấn, hiện công an đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng kết thúc điều tra, xác minh để đưa đối tượng tung tin thất thiệt ra xử lý.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: Saostar.vn