Triệu tập đôi nam nữ bốc đầu xe máy chạy diễu phố

Hình ảnh đôi nam nữ thanh niên bốc đầu xe diễu phố được người dân quay lại.

Tối 23/6, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Lê Toàn Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông TP Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệu tập đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy để làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, Công an TP Lào Cai nhận được tin báo của người dân về việc, một đôi nam nữ thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng một bánh trên đường Hoàng Liên, TP Lào Cai. Hành vi vi phạm này đã được người dân quay video ghi lại.

Sau khi xác minh, làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng đã triệu tập 2 người là Nguyễn Đức Tiến T. (sinh năm 2007) và Nguyễn Minh C. (sinh năm 2002), cùng trú tại TP Lào Cai.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, khoảng 22h10 ngày 22/6, thanh niên này điều khiển xe máy biển số 24B2 - 910.35 chở theo Nguyễn Minh C., cả 2 không đội mũ bảo hiểm, đi từ hướng phường Cốc Lếu về phường Kim Tân. Khi đi đến đường Hoàng Liên thì Thành bốc đầu xe máy, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí