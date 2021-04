Triệt xóa đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng thưởng Ban Chuyên án vì có thành tích trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Trước đó, trong quá trình theo dõi, nắm tình hình Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ Lào qua huyện Quế Phong, đi qua huyện Quỳ Hợp và vận chuyển xuống các huyện miền xuôi tiêu thụ. Nhận thấy đây là đường dây buôn bán ma túy lớn, đối tượng vận chuyển rất tinh vi, lợi dụng rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, lại thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận, vận chuyển hàng, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đến ngày 21/4/2021, Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh quyết định bắt quả tang đối tượng Lý Bá Trà (SN 1999), trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ (Quế Phong) khi đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp và 2 điện thoại di động.

Bắt quả tang đối tượng Lý Bá Trà khi đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, công an huyện Quỳ Hợp đang điều tra mở rộng chuyên án.

Đối tượng Lý Bá Trà cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể công an huyện Quỳ Hợp về thành tích đột xuất trong đấu tranh với tội phạm ma túy lớn, thu giữ 6.000 viên ma tuý tổng hợp, triệt phá 1 đường dây mua bán ma túy, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã tặng thưởng Ban chuyên án 20 triệu đồng.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An