Triệt phá sòng bài “quý bà”

Ngày 30/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa triệt phá sòng bạc được tổ chức tại căn nhà do Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) làm chủ, tạm giữ 22 con bạc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các con bạc thời điểm bị bắt quả tang.

Trước đó khoảng 13h30’ cùng ngày, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Công an xã Nhựt Chánh bất ngờ ập vào căn nhà do Lan làm chủ hộ, phát hiện 22 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức bài binh Ấn Độ 6 lá. Phát hiện tổ công tác, các con bạc tìm đường tháo chạy, tuy nhiên các lối thoát đã bị Công an huyện Bến Lức vây kín.

Tang vật thu tại sòng bạc.

Công an huyện Bến Lức thu giữ tại sới bạc hơn 68 triệu đồng tiền mặt, 10 bộ bài tây (loại 52 lá), 13 xe gắn máy…và đưa 22 con bạc về trụ sở sàng lọc xác định hành vi của từng đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

Tại trụ sở, các con bạc đa phần là phụ nữ luống tuổi, sống tại địa phương và làm những công việc tay chân, buôn bán.

Công an đang phân loại các đối tượng để xử lý.

Theo một cán bộ Công an huyện Bến Lức sòng bạc này hoạt động được vài ngày thu hút nhiều con bạc, đa phần là phụ nữ tìm đến sát phạt.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân