Triệt phá 'boongke' cờ bạc, phát hiện 14 F0

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tại địa bàn xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa mới hình thành tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Địa điểm đánh bạc này thu hút nhiều con bạc tham gia sát phạt với lượng tiền lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Để đối phó với lực lượng Công an, đối tượng cầm đầu tổ chức cho các con bạc sát phạt tại địa điểm có tính chất “boongke”, được gia cố nhiều lớp cửa, hàn khung sắt kín các ô cửa sổ, lắp đặt camera theo dõi và bố trí người cảnh giới bên ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 22 giờ 20 phút ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa và phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đột kích nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, SN 1978, trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ. Lực lượng Công an xuyên phá qua 4 lớp cửa và bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” (dưới hình thức xóc đĩa). Tang vật thu giữ gồm: Tổng số tiền hơn 280 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 7 xe máy và một số đồ vật tài sản khác có liên quan.

Các đối tượng liên quan vụ án

Quá trình đấu tranh xác định, Nguyễn Văn Ngọc là đối tượng cầm đầu, đứng ra tổ chức sới bạc trên và thường tổ chức cho các con bạc sát phạt trong khoảng thời gian từ tối ngày hôm trước đến sáng hôm sau. Mỗi con bạc khi vào chơi phải nộp cho Ngọc số tiền “phế” là 500 nghìn đồng.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, qua xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cơ quan chức năng phát hiện 14 người dương tính với COVID-19.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, SN 1978; Phạm Văn Công, SN 1995; Đặng Văn Sĩ, SN 1995, cùng trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ và Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1995, trú tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa) về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các đối tượng còn lại được tạm cho về thực hiện cách ly, điều trị COVID -19 theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền phong