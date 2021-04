Triệt phá 2 đường dây ma túy tổng hợp, bắt 2 đối tượng thu hơn 7.000 viên

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết trong 2 ngày 24 và 25/4, đơn vị đã chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan phá thành công hai chuyên án, triệt xóa 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An đi các tỉnh trong nước tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu 7.200 viên MTTH cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Vi Trọng Toàn tại cơ quan điều tra.

Cuối tháng 3/2021, từ nguồn tin của quần chúng cung cấp và quá trình xác minh thông tin tài liệu do trinh sát thu thập được về đường dây vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp từ Quế Phong đi các tỉnh tiêu thụ. Đối tượng cộm cán trong đường dây là Vi Trọng Toàn (SN 1984), trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương. Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, nắm chắc mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây, khoảng 10h ngày 25/4, tại khu vực ngã ba cầu Huồi Luông, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, khi Vi Trọng Toàn đang tiến hành giao dịch mua bán ma túy, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Mỹ Lỹ (Tương Dương) và Đồn Biên Phòng Tri Lễ (Quế Phong) bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 6.000 viên ma túy tổng hợp, 01 xe máy, 01 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Vi Trọng Toàn khai nhận, sau khi nhận lời cung cấp ma túy cho một đối tượng tên Minh, Toàn đã đi xe máy từ Tương Dương lên Quế Phong lấy hàng từ một mối quen biết, sau đó để xe máy lại và đi bộ cắt rừng đến địa điểm hẹn để giao dịch mua bán ma túy thì bị bắt.

Đối tượng Vi Trọng Toàn.