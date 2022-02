Trâu, bò chết rét hàng loạt, người dân cần làm gì để được hỗ trợ?

Nghệ An hiện có tổng đàn trâu, bò ước đạt 778.000 con; gia súc, gia cầm hơn 30.000.000 con. Những ngày qua, nhiệt độ tại các xã thuộc huyện miền núi Nghệ An xuống dưới 10 độ C đã khiến 471 con trâu, bò, 41 con dê, 11 con lợn và gần 350 con gia cầm chết do rét, tập trung ở 4 huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông. Số trâu, bò, bị chết rét trong đợt này chủ yếu là do bà con thả rông trong rừng.