Trao trả 2 chị em ruột đi lạc từ Nghệ An vào Lâm Đồng về với gia đình

Trước đó, cháu Học Thị H. và Học Thị V. đã vào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để rửa bát thuê cho quán ăn của người phụ nữ tên Kim Yến.

Tại đây, sau 3 tháng lao động không được trả lương nên cháu H.và V. đã trốn khỏi quán ăn này để về quê. Do còn nhỏ, trong người không có tiền nên 2 cháu bị lạc và được gia đình nhà anh Phạm Đức Tâm, trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cưu mang. Gia đình sau đó liên hệ với cơ quan công an để trình báo sự việc.

Cơ quan chức năng bàn giao 2 em cho gia đình.



Sau khi xác minh thân nhân 2 cháu, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp Công an huyện Đức Trọng, gia đình anh Minh đưa 2 cháu về Nghệ An bàn giao cho gia đình.

Qua làm việc với chủ quán ăn Kim Yến, nữ chủ quán cho hay, có nhận hai cháu H. và V. vào quán phụ giúp rửa bát, nhưng chưa kịp trả tiền công thì hai cháu bỏ đi.

Biết hai cháu đã về với gia đình, chị Kim Yến đã gửi trả tiền công 6 triệu đồng cho hai cháu và đã được cán bộ công an chuyển tận tay cho gia đình hai cháu. Ngoài ra, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã hỗ trợ tiền xe và mua 4 bộ quần áo cho các cháu để gia đình đưa về quản lý.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn