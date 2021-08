Tp.Vinh hướng dẫn người dân mua lương thực trong những ngày tới

Chiều 25/8, UBND Tp.Vinh vừa ban công văn hướng dẫn về phương án cung ứng thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn thành phố. Kế hoạch và phương án này được đưa ra trong thời điểm thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 với yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó", không được ra ngoài kể cả đi chợ.

Theo đó, hàng hóa trên địa bàn thành phố dồi dào, đảm bảo đủ cung ứng nhu cầu cho người dân. Tuy nhiên, do quy định người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà để mua hàng hóa, hoạt động giao nhận hàng (shipper) bị dừng hoạt động, hàng hóa một số nơi chưa luân chuyển được do vấn đề lưu thông. Do đó, Tp.Vinh đã có phương án cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng hàng hóa thiết yếu đến tận nhà cho người dân.

Gian hàng 0 đồng ở Tp.Vinh phục vụ những người dân khó khăn trên địa bàn Tp.Vinh.

Tp.Vinh đã chỉ định cho hai đơn vị cung ứng thực phẩm là công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xã hội hóa Mai Xanh và Hợp tác xã Thanh niên Thanh Chương.Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức 5 điểm bán hàng cho người dân tại 5 phường phải tạm dừng để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19. Thay vào đó, Tp.Vinh hướng đến việc "đi chợ giúp dân", tức là ai có nhu cầu mua hàng hóa đăng ký qua tổ dân cư với hình thức "mua hộ".

Theo đó, UBND Tp.Vinh giao cho UBND các phường, xã thành lập ban tiếp nhận thông tin nhu cầu, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn; chuyển hàng về đúng địa điểm, đủ khối lượng và chủng loại. Các hộ dân có nhu cầu mua nhu yếu phẩm liên hệ qua điện thoại cho tổ trưởng tổ dân cư. Sau đó, tổ trưởng tổ dân cư phát phiếu đăng ký mua lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nhu cầu.

Chậm nhất 9h sáng hằng ngày, tổ trưởng tổ dân cư nhận phiếu đăng ký và tiền mua lương thực, thực phẩm của các hộ dân rồi chuyển cho đơn vị cung ứng để phân phối lương thực, thực phẩm đến tận khối, xóm. Danh sách, số điện thoại liên hệ của các thành viên tổ công tác, tổ tiếp nhận thông tin được công khai trên các trang mạng xã hội và hệ thống truyền thanh của phường, xã và khối, xóm.

Dự kiến lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu trên địa bàn Tp.Vinh khoảng 95 tấn. Cụ thể: Rau, củ, quả các loại 55 tấn/ngày; Thịt, cá các loại 17 tấn/ngày; Hàng khô các loại 13 tấn/ ngày. Các hàng vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu khác: Khoảng 10 tấn/ngày.

Các đơn vị tham gia cung ứng hàng hóa trong 7 ngày tới gồm nhóm các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các đơn vị cửa hàng phân phối chuyên biệt khác, chủ yếu cung ứng theo ngành hàng cụ thể như thịt, cá, trứng…

Để việc cung ứng đơn hàng được thuận tiện, đảm bảo giao hàng trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo cung ứng đơn hàng, việc cung ứng hàng hóa sẽ theo số lượng mặt hàng và định mức quy định sẵn. Theo đó đối với các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chuỗi các cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm, hàng được đóng theo quy cách của đơn vị cung cấp.

Đối với đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu lấy từ nguồn sản xuất, hàng đóng theo 1 tiêu chuẩn trọng lượng và 1 đơn giá cho mỗi mặt hàng. Hàng được đóng gói, buộc bó theo trọng lượng cố định vừa phải phù hợp cho 1 hộ gia đình mua nhiều loại và đủ dùng trong 3-5 ngày, người mua phải mua theo bó, gói có sẵn, không tháo, không tách nhỏ đảm bảo nhanh, gọn.

