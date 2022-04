Tổng giám đốc CTCP ThaiLand bị bắt: D’. Metropole Hà Tĩnh rồi sẽ ra sao?

Sự kiện ông Đỗ Anh Dũng vừa bị Bộ Công an bắt giữ vào ngày 5/4 lại làm dấy lên dư luận xoay quanh tương lai dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land – Nguyễn Huy Tự – hay mác mới D’. Metropole Hà Tĩnh. Dự án vốn dĩ mang “hơi thở” hệ sinh thái Tân Hoàng Minh đang đầu tư tại Hà Tĩnh.

Tân Hoàng Minh “đặt gạch” tại CTCP ThaiLand thế nào?

Giữa cái nắng chói chang của mùa hạ năm 2020, sự xuất hiện của một thương hiệu BĐS hạng sang mang tên Tân Hoàng Minh "nhảy vào" Hà Tĩnh động thổ, khởi công một dự án vốn đang “đắp chiếu” gần 8 năm với tên gọi hoàn toàn xa lạ D'. Metropole Hà Tĩnh.

Sự kiện này gây sự chú ý đặc biệt tại địa phương vào thời điểm đó, bởi theo quảng bá của Tân Hoàng Minh, họ sẽ rót khoảng 1.500 tỷ đồng để biến vùng đất "bỏ hoang" này thành khu tổ hợp shophouse, biệt thự, nhà liền kề với nhiều tiện ích đi kèm như khu vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe…

Liệu sau sự kiện Tổng Giám đốc CTCP ThaiLand Đỗ Hoàng Việt bị bắt, dự án có tiếp tục được triển khai như cam kết?

Theo tìm hiểu, trước khi được gán “mác” mới D’. Metropole Hà Tĩnh, dự án này xưa và nay vẫn luôn mang tên Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land – Nguyễn Huy Tự được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Xuân Thành Land (nay là CTCP ThaiLand), nhưng không được nhà đầu tư này triển khai xây dựng “đắp chiếu” cách đây gần 10 năm.

Về nhà đầu tư đích thực của dự án, Công ty Cổ phần ThaiLand ngày nay thành lập từ năm 2007 (tiền thân là CTCP Xuân Thành Land - đổi tên năm 2015, vốn là một thành viên trong hệ sinh thái của ông "bầu" Nguyễn Đức Thụy). Đăng ký địa chỉ tại tầng 17, Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời điểm tháng 7/2019, CTCP ThaiLand có vốn điều lệ 388,688 tỷ đồng, gồm 13 cổ đông góp vốn đều là các cá nhân, pháp nhân trong hệ sinh thái ThaiGroup. Trong đó, trực tiếp ông Nguyễn Đức Thụy sở hữu 66,52% CP, ông Đào Minh Quang nắm 19,23% CP, CTCP Tập đoàn ThaiGroup 5% CP, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái 5% CP...

Cũng trong khoảng thời gian này, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển từ bà Nguyễn Thị Vui (SN 1981) người Hà Nội sang ông Dương Văn Quyết (SN 1989) quê quán thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trước bà Vui, ông Đào Minh Quang là Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Ông Đỗ Quốc Việt vừa bị bắt là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ThaiLand

Trong một công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 11/8/2021, tuy vốn và danh sách cổ đông không được công bố nhưng vị trí Tổng Giám đốc do ông Dương Văn Quyết từng nắm giữ vào tháng 7/2019 từ bà Nguyễn Thị Vui đã được chuyển giao cho một nhân vật còn khá trẻ (sinh ngày 27/7/1994) mang tên Đỗ Hoàng Việt.

Sau khi nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc chưa được bao lâu, thì đến ngày 30/8/2021 CTCP ThaiLand 'của' ông Đỗ Hoàng Việt đã có văn bản trình cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh về việc cho phép mở bán đối với 61 lô đất thấp tầng TT1 và TT2 thuộc dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land – Nguyễn Huy Tự hay tên gọi khác là D'. Metropole Hà Tĩnh.

Ngoài D'. Metropole Hà Tĩnh hiện nay, trước đó vào năm 2009, CTCP ThaiLand còn được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao khu đất vàng có diện tích 5,28ha tại ngã tư đường Hàm Nghi để đơn vị này khảo sát thực hiện dự án. Tuy nhiên, do ThaiLand chậm triển khai nên vào năm 2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thu hồi rồi giao lại cho Tập đoàn Vingroup – (ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch) triển khai, nay chính là khu phức hợp Vincom - Vinpearl hiện đại bậc nhất Hà Tĩnh.

Về cá nhân ông Đỗ Hoàng Việt, ông Việt ngoài được biết đến với vai trò là Tổng Giám CTCP ThaiLand hay Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh thì còn giữ nhiều vai trò chủ chốt cũng như đứng tên đại diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản...

Ông Đỗ Hoàng Việt ký thông báo thay đổi giá bán sản phẩm nhà phố tại dự án D'. Metropole trước khi bị bắt không lâu

Ngoài việc quản lý nhiều doanh nghiệp BĐS trong nhóm Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt còn "lấn sân" tham gia đầu tư và điều hành 1 doanh nghiệp điện có trụ sở tại KĐT Xuân Thành (TP Ninh Bình) là Công ty CP Năng lượng Thuận Phong với tổng vốn điều lệ đăng ký 1.000 tỷ đồng gồm 3 cá nhân góp vốn. Trong đó, Nguyễn Tấn Dũng góp 50 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung góp 500 tỷ đồng và riêng ông Đỗ Hoàng Việt sở hữu 45% CP, tương đương 450 tỷ đồng, giữ chức Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, cho đến nay không phải ai cũng biết vai trò thực sự của Tân Hoàng Minh ở dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land – Nguyễn Huy Tự, hay mác mới D'. Metropole Hà Tĩnh, bởi đây vẫn là một quan hệ giao dịch ẩn chứa nhiều điều "bí ẩn" giữa CTCP ThaiLand và Tân Hoàng Minh của "ông trùm bỏ cọc" đấu giá đất Thủ Thiêm - Đỗ Anh Dũng.

Theo tài liệu của PV, trong một "văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ" dành cho khách hàng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) tự giới thiệu là đơn vị được Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land (CTCP ThaiLand) ký hợp đồng và được chỉ định là đơn vị tư vấn, môi giới và khảo sát nhu cầu thực tế mua Nhà ở liền kề tại dự án. Đồng thời được chỉ định là đơn vị tổ chức bán Nhà ở liền kề tại dự án.

Dự án ngự đất vàng “đắp chiếu” nhiều năm

Ngày 26/9/2012, CTCP Xuân Thành Land (nay là CTCP ThaiLand) được tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án có tên đầy đủ là Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự. Tiếp giáp 4 mặt tiền đường lớn gồm Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, Bùi Dương Lịch và Phan Kính thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Bảng giới thiệu khẳng định Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần ThaiLand

Quy mô dự án 24.733,8m2, bao gồm hạng mục nhà ở thấp tầng 11.465,2m2, nhà ở cao tầng 2.897,8m2, còn lại là đất cây xanh và giao thông. Tổng vốn đầu tư của dự án là 364,346 tỷ đồng (Tiến độ thực hiện bắt đầu từ Quý IV/2012 đến Quý II/2015).

Sau khi dự án chậm tiến độ 12 tháng, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 1684 ban hành ngày 25/4/2014 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tiến độ lần cuối cùng, yêu cầu triển khai thực hiện dự án quyết liệt, trường hợp không đúng tiến độ cam kết, UBND tỉnh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án.

Tuy nhiên, hơn 1 năm sau (ngày 19/5/2015), dựa theo đề nghị của Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn giao Sở Tài chính tỉnh này về việc xác định giá đất cụ thể dự án này.

Không lâu sau, tức ngày 27/10/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể Dự án khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land. Theo đó, giá đất bình quân để thu tiền sử dụng đất là 3.937.240 đồng/m2.

Đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi trong dư luận bởi trước đó (ngày 27/12/2014) tỉnh Hà Tĩnh ký Quyết định về việc ban hành giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh (áp dụng từ ngày 01/1/2015 đến ngày 31/12/2019). Trong phụ lục số 06 thể hiện "Đất thương mại, dịch vụ" các cung tuyến đường Nguyễn Huy Tự có giá giao động từ 4,9 - 6,3 triệu đồng/1m2.

Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh...

Những tưởng, sau khi có quyết định thuê đất, Xuân Thành Land sẽ rốt ráo triển khai dự án, tuy nhiên dự án gần như vẫn "án binh bất động" không có tiến triển, dẫn đến chậm tiến độ nghiêm trọng, đặt vấn đề lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận và cử tri địa phương trong một thời gian dài.

Tân Hoàng Minh cam kết lợi nhuận 550 triệu đồng/năm đối với shophouse D'. Metropole

Nhưng bất ngờ, đến ngày 20/4/2020, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ký công văn số 2498, về việc tiếp tục chấp thuận gia hạn dự án, một lần nữa, dựa trên đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh (Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 2 (ngày 23/4/2020), điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ Quý II/2020 - Quý IV/2022).

Không chỉ liên tiếp được "ưu ái" giãn tiến độ, dự án này mới đây còn được điều chỉnh Quy hoạch tăng một số hạng mục (Quyết định ký vào ngày 25/6/2021).

Cụ thể, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land (D'. Metropole Hà Tĩnh) tỉ lệ 1/500. Trong đó, ô nhà thấp tầng chiều cao từ 15,05m lên 17,20m; Diện tích ô đất nhà cao tầng được tăng diện tích xây dựng; tăng diện tích sàn xây dựng từ 12.272m2 lên hơn 12.747,2m2, chiều cao cũng điều chỉnh tăng từ 42m lên 43,5m....

Bị can Đỗ Hoàng Việt (ảnh nhỏ khoanh màu đỏ) cùng cha mình cùng các đồng phạm

Trở lại sự kiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Đỗ Anh Dũng (SN 1961), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 6 bị can đồng phạm bị bắt có ông Đỗ Hoàng Việt (là con trai thứ của ông chủ Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng), ông Việt chính là người đại diện pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần ThaiLand, chủ đầu tư của dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự hay “mác” mới D'. Metropole Hà Tĩnh.

Được biết, dự án D'. Metropole đã được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho phép mở bán từ cuối tháng 9/2021. Cụ thể, sau đề nghị của CTCP ThaiLand khoảng 1 tháng, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ra công văn xác nhận về việc thông báo đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, kèm theo một số điều kiện về giao dịch...

Với việc đã mở bán cộng với sự kiện ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cũng như Tổng Giám đốc CTCP ThaiLand Đỗ Hoàng Việt và các bị can khác vừa bị bắt, và với diễn biến tiến độ xây dựng hiện tại, dư luận băn khoăn cho rằng, dự án D'. Metropole Hà Tĩnh vốn đã có quá khứ không mấy tốt đẹp liệu sẽ hoàn thành vào quý 4/2022 hay lại tiếp tục "đắp chiếu - nằm chờ" như nhiều năm về trước? Quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như các đối tác liệu có được đảm bảo?

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.