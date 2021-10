Tổng cục Thủy lợi ra công điện khẩn về tình hình mưa lũ tại miền Trung

Trước tình hình thời tiết có diễn biến phức tạp, xảy ra chủ yếu tại khu vực miền Trung, Tổng cục Thủy lợi đã phát đi công điện hỏa tốc số 1807/CĐ-TCTL-QLCT về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung Bộ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 05 đến ngày 8/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm, từ Quảng Bình đến Bình Định phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Rốn lũ Hương Khê năm 2020

Mưa lớn nguy cơ gây ngập lụt, úng cho các vùng thấp trũng, gây ảnh hưởng tới năng suất đối với các diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch và uy hiếp an toàn công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa nước nhỏ, xung yếu, đang thi công sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới.

Để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường theo dõi thông tin thời tiết, dự báo mưa của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng.

Rà soát, xác định trọng điểm công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn do ảnh hưởng của mưa, lũ, đặc biệt các hồ chứa nước đang thi công, hồ chứa xung yếu, hồ chứa nhỏ, các hồ chứa đầy nước và đang có mức trữ cao. Cập nhật phương án bảo đảm an toàn cho từng công trình phù hợp với tình hình mưa, lũ.

Khẩn trương thực hiện điều chỉnh mực nước các hồ chứa có cửa van điều tiết lũ về mực nước chủ động đón lũ, bảo đảm không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du. Lưu ý cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố theo quy định.

Chủ động vận hành sớm các công trình thủy lợi để tiêu nước đệm và tiêu úng, bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra cho cây trồng và ảnh hưởng đến dân sinh.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; kịp thời xử lý tình huống bất thường khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình, vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng của Tổng cục Thuỷ lợi.

Tác giả: Lê Tuấn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn