Tối 28/12, Nghệ An có 4 ca mắc COVID-19 cộng đồng; xác định 5 người đi cùng chuyến bay với ca nhiễm chủng Omicron

1. Bệnh nhân LTN, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 4, Trung Sơn, Đô Lương. Ngày 27/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngạt mũi nên đến TYT làm test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định.

2. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: xóm 4, Trung Sơn, Đô Lương. Ngày 27/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngạt mũi nên đến TYT làm test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định.

3. Bệnh nhân LCT, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Tân Hương, TT Tân Lạc, Quỳ Châu. Ngày 27/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng, đến TYT lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

4. Bệnh nhân VVC, nam, sinh 1944. Địa chỉ: bản Ban, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 27/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc test nhanh tại TTYT Quỳ Châu, kết quả có phản ứng. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Chiều 28-12, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã xác định được 5 người quê Nghệ An đi chung chuyến bay có ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên về từ Anh. Theo đó, TP. Vinh có 2 người (1 người ở phường Bến Thủy và 1 người ở phường Trường Thi), một người ở xã Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) và một người ở xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và 1 người ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Cả 5 người nêu trên đều từ Anh nhập cảnh (chuyến bay QH9028) về Sân bay Nội Bài vào ngày 19-12. Trong chuyến bay đó có một người được xác định nhiễm biến chủng Omicron.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định là 7 ngày, 5 người đã trở về quê, tiếp tục cách ly.

Hiện ngành y tế Nghệ An đang khẩn trương điều tra, truy vết tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tác giả: An An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn