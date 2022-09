Toàn cảnh 2 năm 2 tháng ở An Giang của đại tá Đinh Văn Nơi

Đúng một tháng về An Giang nhận nhiệm vụ, đại tá Đinh Văn Nơi đã đặt dấu ấn đầu tiên của mình khi trực tiếp chỉ đạo triệt phá sới bạc lớn nhất tỉnh do Nguyễn Ngọc Thuận (tức "Út gà") tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú vào 2-8-2020. Lực lượng công an bắt hơn 150 người, tạm giữ hàng loạt xe máy, ôtô và tiền mặt hơn 1 tỉ đồng.

Một ngày sau đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, chuyên án mang bí số 520H, Công an An Giang triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi; ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu, hoạt động tại các tỉnh biên giới phía Nam.

Đại tá Đinh Văn Nơi

Chia sẻ với báo chí ngay khi vừa trấn áp được những tội phạm cộm cán, đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định: "Tôi không có "sân trước, sân sau", lợi ích kinh tế gì. Do đó, tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý triệt để, công tâm".

Những điều đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định được thể hiện rõ trong hàng loạt vụ triệt phá các sới bạc ở các địa phương trong tỉnh, cùng nhiều vụ buôn lậu được Công an An Giang bắt giữ. Nổi bật là vụ đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30-10-2020. Đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu. Vụ án gây "chấn động" vùng biên An Giang.

Cũng từ vụ án này, "trùm" buôn lậu Mười Tường bị bắt. Từ đây, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ "quyền lực" này tiếp tục bị khám xét. Đến 10-1-2022, đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 người buôn bán vàng nghi nhập lậu từ Campuchia. Chiều cùng ngày, Công an An Giang khám xét tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên và thu giữ thêm 15kg vàng, 2,1 triệu USD, 25 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Sới bạc lớn nhất An Giang bị triệt phá và “Út Gà” trong ngày bị bắt

Đặc biệt, vị đại tá này còn dùng số điện thoại di động cá nhân của mình làm số đường dây nóng Công an tỉnh An Giang để người dân trực tiếp báo tin, tố giác tội phạm.

Số điện thoại đường dây nóng 096229777 của đại tá Đinh Văn Nơi được công khai rộng rãi

Đại tá Đinh Văn Nơi thường xuyên tiếp nhận cuộc gọi của người dân

Từ một tin nhắn của người dân, ngày 5-6-2021, đại tá Đinh Văn Nơi đã phát lệnh cho 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng cộm cán trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định đây là đường dây đánh đề hơn 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

Công an An Giang triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu

Nắm chắc tình hình và hoạt động của các loại tội phạm, đại tá Đinh Văn Nơi kiên quyết đấu tranh loại bỏ và làm cho tội phạm khiếp sợ, đến nỗi chúng phải tìm mọi cách để "điều chuyển" ông đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.

Không chỉ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm bên ngoài, ngay cả trong lực lượng công an, đại tá Đinh Văn Nơi cũng kiên quyết đấu tranh loại bỏ những cá nhân sai phạm.

Theo đó, vào tháng 12-2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã bắt giam Nguyễn Bá Quận, nguyên Trưởng Phòng CSGT đường bộ Công an An Giang cùng những thuộc cấp trong vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Công An An Giang khám xét tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên

Đứng trước những vụ án nguy hiểm, đại tá Đinh Văn Nơi luôn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng là vậy, nhưng khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, đại tá luôn gần gũi, sẵn sàng tương thân tương ái, giúp đỡ. Đặc biệt, đợt dịch Covid-19 hoành hành dữ dội tại An Giang vào năm 2021, đại tá Đinh Văn Nơi quyết "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ông thể hiện rõ tinh thần và trách nhiệm bằng mọi cách, mọi biện pháp, bất kể trong tình huống nào cũng phải quyết tâm giữ cho bằng được, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh. Những điểm nóng bùng phát dịch tại huyện An Phú, Phú Tân, hay thị xã Tân Châu, đại tá Đinh Văn Nơi đều có mặt.

Chương trình "Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân" và "Tặng lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa", hoặc "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe 0 đồng" của Công an An Giang thực hiện dưới sự chỉ đạo của đại tá Đinh Văn Nơi đã kịp thời hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực cách ly, phong tỏa tại địa phương.

Đại tá Đinh Văn Nơi và Công an tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người dân khó khăn trong lúc dịch Covid-19 bùng phát

Từ thời điểm tháng 7-2021 đến khi dịch Covid-19 được kiểm soát, trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn nhiều người rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, không còn tiền mua gạo, mua thức ăn. Thế nhưng, nhờ sáng kiến của đại tá Đinh Văn Nơi, thông qua các chương trình của công an tỉnh đã giúp cho hơn 58.000 người dân An Giang nhận được hơn 900 tấn gạo, hơn 150 tấn cá tươi, hàng chục tấn rau củ các loại và hàng chục ngàn phần quà là nhu yếu phẩm để trao tận tay cho người dân gặp khó khăn, cùng nhau vượt qua thời kỳ dịch bệnh.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị bắt

Từ những vụ án được triệt phá, từ những chương trình hành động vì người dân suốt hơn 2 năm công tác tại An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã chiếm trọn vẹn niềm tin của người dân An Giang.

Tác giả: Vĩnh Kỳ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động