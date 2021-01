Tọa đàm khoa học "Địa chí Nghệ An đương đại - Một số lý luận và thực tiễn"

PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện. Đây là công trình tổng hợp, giới thiệu một cách toàn diện, có hệ thống, chuẩn xác những tri thức cơ bản nhất về quê hương, con người, chính trị, kinh tế, lịch sử xã hội, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên…của Nghệ An từ xa xưa đến nay.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về tên gọi của đề án; Cách thức trình bày, bố cục, nội dung, chương, mục theo quy chuẩn của địa chí; Phương pháp khai thác, sưu tầm tư liệu; Lựa chọn dẫn nguồn tư liệu và cách thức triển khai dự liệu số hóa “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”…

Các đại biểu dự buổi toạ đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An” có giá trị về nhiều mặt, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển của tỉnh trong bối cảnh mới. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh đối với công trình có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết này./.

Tác giả: Hoàng Hiếu - Quốc Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An