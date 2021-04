Tổ chức JICA làm việc với tỉnh Nghệ An về dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam và chống ngập TP Vinh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Hệ thống thủy lợi Nam cung cấp nước tưới cho gần 24.500 ha đất canh tác.

Trước đó, vào buổi sáng, đoàn công tác Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam đã khảo sát hệ thống thủy lợi Nam. Đây là hệ thống thủy lợi cung cấp nước tưới cho gần 24.500 ha đất canh tác nông nghiệp; cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, phát triển công nghiệp, du lịch của 5 huyện, thị xã: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh, tiêu thoát lũ cho trên 71.000 ha đất tự nhiên.

Đoàn công tác Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam khảo sát hệ thống thủy lợi Nam.

Nhiều công trình trên hệ thống được xây dựng từ hàng chục năm nay đã xuống cấp, khiến công tác tưới tiêu gặp nhiều khó khăn, tình trạng hạn hán, ngập lụt xảy ra liên tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao các dự án do JICA hỗ trợ đối với phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An thời gian qua là rất lớn; đồng thời mong muốn Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Nghệ An nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An và xây dựng các giải pháp chống ngập đô thị toàn diện tại TP Vinh”.

Dự án “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An và xây dựng các giải pháp chống ngập đô thị toàn diện tại TP Vinh”.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng . Dự án này được xây dựng sẽ góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước trên sông Cả; Nâng cao mực nước để đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho 42.000ha; tăng khả năng chống hạn hệ thống thủy lợi Nam - Hưng - Nghi và Thành phố Vinh vào mùa hạn; tạo nguồn cấp cho phát triển công nghiệp, du lịch góp phần ổn định đời sống kinh tế, chính trị cho địa phương. Nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra cho toàn hệ thống. Nghệ An cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện dự án.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận về tiền khả thi dự á "Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An và xây dựng các giải pháp chống ngập đô thị toàn diện tại TP Vinh”.

Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Với đề xuất của tỉnh Nghệ An, ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện JICA Việt Nam khẳng định sẽ nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi với chủ đầu tư, phía tỉnh cũng cần làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để xem xét ưu tiên thực hiện dự án này.

Tác giả: Thúy Vinh - Hồng Phong

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An