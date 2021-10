Tỉnh Nghệ An gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2021

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có vai trò vô cùng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp

Ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong suốt một năm qua, nước ta và các nước trên thế giới phải đối mặt với đại dịch chưa có tiền lệ trong lịch sử là dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù toàn tỉnh đã cố gắng nỗ lực để kiểm soát nhưng vẫn có hơn 1.900 ca mới Dương tính với SARS-CoV-2 và 19 người tử vong. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 vô cùng to lớn nhưng với sự vào cuộc nỗ lực, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và các doanh nghiệp, đến nay, tỉnh Nghệ An cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song 9 tháng đầu năm tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng 5,9%, thu ngân sách đến hết ngày 30/9 đạt hơn 13.000 tỷ. Thu hút đầu tư có dấu ấn tốt, trong 9 tháng đầu năm thu hút được 77 dự án đăng ký mới, điều chỉnh quy mô 102 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 21.950 tỷ đồng, quy mô vốn của từng dự án tăng 4,9 lần; thành lập mới 1.321 doanh nghiệp, 597 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động...

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định có được những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nhờ sự đóng góp vô cùng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù phải chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong hơn một năm qua, các doanh nghiệp đã đóng góp gần 123 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, tham gia vào các chương trình như Tết vì người nghèo, Tết ấm biên cương, xây nhà đại đoàn kết... Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương các doanh nhân tỉnh nhà đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho người dân trong tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện có khoảng 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, 13.800 doanh nghiệp đang hoạt động tạo 221.000 việc làm cho người lao động. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đang đóng 60 – 62% tổng thu ngân sách. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, bên cạnh đó còn có những vấn đề cần quan tâm như quy mô doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, chiếm đến 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; năng lực vốn, công nghệ, thị trường còn rất hạn chế…

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, các doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực tự cường để khắc phục khó khăn trước mắt và lâu dài đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định sản xuất, không lây nhiễm dịch trong cộng đồng, quan tâm sản xuất xanh, sản xuất an toàn; xây dựng được kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp, thích nghi, thích ứng trong bối cảnh, điều kiện, tình hình mới trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở, trong điều kiện như hiện nay, các doanh nghiệp cũng cần chủ động thay đổi, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để các doanh nghiệp thích ứng điều kiện sản xuất mới, chuyển đổi số. Cùng với đó, quan tâm đến đời sống người lao động, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong bối cảnh hiện nhiều doanh nghiệp phải dừng, giãn hoạt động.

“Sau đợt dịch này, khi khôi phục lại sản xuất kinh doanh thì nhiều doanh nghiệp sẽ bị “đứt gãy” người lao động. Các doanh nghiệp Nghệ An cần biến khó khăn thành thuận lợi, đặc biệt đối với việc sử dụng lao động có tay nghề từ các tỉnh phía Nam về. UBND tỉnh đang giao các ngành rà soát, phân loại lao động theo từng lĩnh vực để có kết nối về cung cầu lao động giúp cho các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung được nguồn lao động phù hợp” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, doanh nhân cần quan tâm đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng. Các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, cùng đồng hành với chính quyền trong công tác an sinh xã hội, vẫn là những tấm lòng vàng, chia sẻ cùng cấp ủy chính quyền quan tâm đến người dân, nhất là trong điều kiện chịu tác động lớn vì dịch bệnh.

Tỉnh Nghệ An cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ rào cản, nút thắt về thủ tục hành chính để các doanh nghiệp phát triển. Để thực hiện hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng cần thẳng thắn chỉ ra các rào cản, những vấn đề gây khó khăn, vướng mắc, hiện tượng cán bộ gây nhũng nhiễu, cản trở hoạt động doanh nghiệp. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đề cao thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện cải cách hành chính, tập trung cao cho việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc khó khăn và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Tổ trưởng. Đây là sự cam kết của Chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất để đầu tư, phát triển hiệu quả tại Nghệ An.

Với tinh thần càng khó khăn, càng thách thức càng nỗ lực để đạt được mục tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng với bề dày văn hóa, con người xứ Nghệ, doanh nhân, doanh nghiệp xứ Nghệ chắc chắn vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện được các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An Phạm Đình Hạnh khẳng định sự quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất để đội ngũ doanh nhân phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An Phạm Đình Hạnh khẳng định: Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Hòa Hiệp, tôi luôn ý thức dù khó khăn vẫn luôn cố gắng duy trì việc làm, chi trả lương, chế độ đầy đủ cho người lao động, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Với phương châm đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An luôn đồng hành theo các hoạt động của chính quyền tỉnh để hỗ trợ nhân dân và người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đóng góp vào Quỹ phòng, chống COVID và hỗ trợ công tác đưa người lao động nghèo từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng hoa và trao Bằng khen cho các Doanh nghiệp tiêu biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa cho đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp, doanh nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu và 10 doanh nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2021 và có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào công tác an sinh xã hội thời gian qua.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn