Tin vui: 4,5 ngày không có ca mắc mới COVID-19, chỉ còn 54 bệnh nhân đang điều trị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong vòng một tuần qua (13-20/4), thế giới ghi nhận thêm 548.538 trường hợp mắc mới và 50.371 tử vong do COVID-19. So với tuần trước đó (05-12/4) số mắc mới giảm 32.731 trường hợp, tử vong tăng 6.056 trường hợp (Trung Quốc điều chỉnh số liệu vào ngày 17/4, bổ sung thêm 325 ca nhiễm mới và 1.290 tử vong ). Mỹ tiếp tục là quốc gia có số trường hợp mắc và tử vong cao nhất trong số các quốc gia ghi nhận dịch COVID-19. Trong khi đó, Châu Âu là lục địa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với trên một triệu trường hợp mắc và trên 100.000 tử vong. Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu tích cực ở một số quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Iran, Thái Lan và Malaysia,... tuy nhiên tại Nga, Singapore, Nhật Bản và một số quốc gia thuộc khu vực Châu Phi như Ai Cập, Nam Phi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, với sự gia tăng mạnh các trường hợp mắc mới mỗi ngày. Tại Việt Nam, trong tuần qua chỉ ghi nhận thêm 08 trường hợp mắc mới COVID-19, trong khi đó có 64 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Số mắc mới trong tuần cao nhất được ghi nhận vào ngày 13/4 với 5 trường hợp, 3 ngày sau đó mỗi ngày chỉ ghi nhận thêm 1 trường hợp và liên tiếp 4 ngày từ 17-20/4 không ghi nhận trường hợp mắc mới. Điều đó cho thấy tình hình dịch hiện nay tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt và cho thấy hiệu quả của việc thực hiện cách ly xã hội trong những tuần vừa qua. Tuy nhiên, cần tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch mới phát hiện như tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) và rà soát, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm mới gần đây. Bên cạnh đó, do dịch đã lây lan ra cộng đồng nên vẫn tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm và có thể bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào, đòi hỏi các cơ quan y tế, chính quyền địa phương và mỗi người dân cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tích cực, nâng cao ý thức phòng bệnh của mỗi cá nhân, không được phép chủ quan, lơ là.