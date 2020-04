Tin lời nam thanh niên, nhiều phụ nữ U50 sập bẫy

Ngày 27-4, VKSND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Đức Hoàng (SN 1987, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhiều phụ nữ sập bẫy của Hoàng. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, do có quen biết trước nên ngày 1-11-2019 Hoàng và chị A. (SN 1975, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) rủ đi nghỉ qua đêm. Khi thấy chị A đi xe máy đến nhà nghỉ, Hoàng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt xe. Khoảng 6 giờ ngày 2-11-2019, Hoàng nói dối chị A là có người nhà ốm nằm ở bệnh viện và rủ chị A đi thăm. Lúc này, chị A giao chìa khóa xe máy cho Hoàng điều khiển chở chị đến bệnh viện.

Sau khi gửi xe, Hoàng cùng chị A vào ăn sáng tại căn tin bệnh viện. Trong lúc ăn sáng, Hoàng nói chị A đợi ở căn tin, còn Hoàng vào bệnh viện thăm người thân. Tuy nhiên, Hoàng đi ra nhà xe bệnh viện lấy chiếc xe mang đi bán với giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, trong cốp xe máy còn có 1,7 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động, Hoàng cũng "ẵm" luôn..

Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, ngày 11-11-2019, Hoàng từ TP HCM đến TP Buôn Ma Thuột rồi gọi điện cho chị B. (SN 1971, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đến đón rồi đi ăn trưa. Lúc này, Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của chị B nên hỏi mượn. Được chị B giao chìa khóa, Hoàng lấy xe chạy xuống TP HCM và sử dụng chiếc xe này để chạy xe ôm. Sau đó bán cho 1 phụ nữ với giá 10,5 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 18-11-2019, Hoàng tới thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Cư M’gar. Ngày 20-11-2019, Hoàng hỏi mượn xe máy của chủ nhà nghỉ là chị C (SN 1972) để đi cắt tóc và chị C đồng ý. Sau đó, Hoàng đưa xe máy của chị C về TP HCM bán 10 triệu đồng.

Theo VSKND huyện Cư M'gar, Hoàng có 4 tiền án về các tội: "Trộm cắp tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động