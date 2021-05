Tìm 1 người dân để khen thưởng trong vụ đại uý công an đứng nhìn tài xế taxi bắt cướp

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị đối tượng (đang bị truy nã đặc biệt về tội Giết người) dùng dao nhọn đâm trên đường giữa ban ngày, Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Một đại úy công an đã bị kỷ luật vì đứng gọi điện trong khi người dân đang vật lộn với tên cướp có hung khí và là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt về tội giết người - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 16-5, đối tượng Đặng Phạm Sáu (sinh năm 1970, trú tại bản Na Meo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bắt taxi hãng G7, biển kiểm soát 30A-388.xx, do anh N.M.T. (sinh năm 1976, trú trên địa bàn quận Long Biên) điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cenco 5 (thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, nên anh M. dừng xe không đồng ý đi nữa. Đồng thời anh M. gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ. Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh M.. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm, nhưng anh M. vẫn giằng co, vật lộn với Sáu. Vừa vật lộn, giằng co với đối tượng, anh M. vừa hô hoán bị cướp nên đã được người dân hỗ trợ khống chế đối tượng, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Sáu khai nhận do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người, Sáu nghi ngờ anh M. sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Thanh Oai khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời động viên công dân dũng cảm, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có hình thức khen thưởng. Trong ngày 17-5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh N.T.M.. Giám đốc Công an thành phố cũng đã tặng Giấy khen cho hành vi dũng cảm của anh M..



Qua các thông tin ban đầu, Công an thành phố được biết còn có 1 công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh M. khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên cho đến nay, công an vẫn chưa xác định được công dân nêu trên. Do vậy, Công an thành phố Hà Nội đề nghị công dân nào biết, trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin theo số điện thoại (Đường dây nóng: 0692196777; Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai: 069.219.0001) để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Đối tượng Đặng Văn Sáu thời điểm bị bắt

Bên cạnh đó, liên quan đến vụ việc nêu trên, một số trang mạng xã hội đã đưa tin, phản ánh 1 nam thanh niên mặc quần cảnh sát, áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, có mặt tại hiện trường nhưng thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế đối tượng. Về việc này, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xác minh, xác định nam thanh niên đó là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1985; là đại uý) cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Chiều ngày 17-5, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có Quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển cán bộ nêu trên về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.

Hiện Công an đang giữ đối tượng Đặng Văn Sáu để phối hợp điều tra các hành vi phạm tội. Theo cơ quan công an, Đặng Phạm Sáu trước đó bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội Giết người. Ngày 23-4-2021, Sáu cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn (Thanh Hóa), để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu. Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn. Đến ngày 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Đặng Phạm Sáu.

