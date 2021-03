Tiết lộ những chi tiết thú vị về mẫu "iPhone 13" sắp ra mắt

Ảnh: Tech Radar

1. Nâng cấp camera "siêu rộng" và "siêu zoom"

IPhone 12 đã mang lại một số cải tiến nhỏ cho hệ thống camera của điện thoại. Tuy nhiên, đây không phải là một sư nâng cấp đáng kể, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dùng trong phân khúc cao cấp. Điều này khiến Apple tiếp tục "cuộc đua" với tham vọng tạo ra máy ảnh cho smartphone tốt nhất trên thị trường. Một số nguồn tin cho rằng, camera góc siêu rộng của "iPhone 13" Pro và Pro Max có thể được nâng cấp lên khẩu độ f/1.8, cao cấp hơn so với f/2.4 hiện tại. Thêm vào đó, Apple còn đang xem xét bổ sung ống kính tiềm vọng (periscope camera) cho các dòng iPhone mới. Công nghệ này giúp tăng phạm vi thu phóng, cho phép zoom quang lên đến 10x.

2. Pin siêu "trâu"

Thời lượng pin trên thực tế của iPhone 12, đặc biệt là iPhone 12 mini, không có nhiều bứt phá so với iPhone 11. Đây chính là lý do mà các iFan muốn Apple tập trung nhiều hơn vào pin của thiết bị mới trong tương lai. Điều này có khả năng trở thành sư thật. Leaker Ming-Chi Kuo nói rằng, iPhone phiên bản mới sẽ thiết kể theo công nghệ Soft Board, giúp giảm kích thước vật lý mà không làm giảm dung lượng pin. Do đó, "iPhone 13" có thể sẽ có dung lượng pin lớn hơn iPhone 12.

3. iPhone 13 mini

iPhone 12 Mini chính là một "điểm sáng" cho những người yêu thích sự mỏng nhẹ, đặc biệt trong thời điểm rất hiếm nhà sản xuất quan tâm đến phân khúc smartphone kích thước nhỏ. Do đó, người dùng hy vọng Apple một lần nữa hướng đến nhóm đối tượng người dùng này, cho ra đời "iPhone 13" Mini 5,4 inch với nhiều cải tiến và nâng cấp hơn.

4. Giảm giá bán

Với việc giá iPhone 12 tăng vọt so với iPhone 11, iFan thực sự muốn thấy Apple ra mắt "iPhone 13" với mức giá thân thiện hơn với người dùng. Điều này có khả năng thành sự thật, vì theo tin tức ở trên, công ty đang xem xét sử dụng công nghệ 5G mmWave hoặc sub-6 để giảm chi phí.

5. Dung lượng lớn hơn

Cả iPhone 12 Mini và iPhone 12 đều có cấu hình thấp nhất là 64 GB. Tuy nhiên, trên thực tế, dung lượng này có lẽ là không đủ đối với người dùng hiện nay, đặc biệt là sau vài năm sử dụng và lưu trữ nhiều ảnh. Người dùng hy vọng Apple sẽ chọn kích thước tối thiểu là 128GB SSD cho các thiết bị mới, làm giảm giá của các mẫu SSD lớn hơn.

6. Màn hình có tốc độ làm tươi cao

Tốc độ làm tươi (hay còn gọi là tần số quét) cao là một nâng cấp đột phá mà các tín đồ Apple đang mong chờ. Tần số 120 Hz và 240 Hz sẽ tạo ra nhiều trải nghiệm khác biệt trên "iPhone 13", giúp thiết bị này cạnh tranh trực tiếp với các smartphone cùng phân khúc trên thị trường.

7. Bộ sạc miễn phí nếu cần

Năm 2020, Apple quyết định không tặng kèm bộ sạc đi kèm khi mua máy. Đây là một sáng kiến của công ty nhằm giảm đáng kể lượng rác thải điện tử, giúp sản phẩm trở nên thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, quyết định này được xem là một giải pháp không được lòng người dùng.

Đối với các dòng "iPhone 13" mới, người dùng muốn thấy Apple đưa ra các giải pháp khác, khách quan hơn. Đã có nhiều hãng không trang bị bộ sạc cho sản phẩm mới, nhưng sẵn sàng cung cấp bộ sạc miễn phí cho những người có nhu cầu. Apple sẽ làm hài lòng nhiều người dùng hơn nếu có giải pháp tương tự.

