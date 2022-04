Tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Quy hoạch phải đảm bảo lợi ích chung của quốc gia

Các địa phương tiếp tục góp ý vào dự thảo Quy hoạch điện VIII

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết: Phát triển điện lực quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện Quy hoạch điện VIII từ rất sớm, rất bài bản. Trên cơ sở phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch, năm 2019, 2020 và đầu năm 2021, Bộ Công thương đã thực hiện các bước quy trình xây dựng Quy hoạch điện VIII trên cơ sở tổng kết đánh giá kết quả của Quy hoạch điện VII.

Đến tháng 3/2021, Bộ Công thương trình chính thức với Chính phủ bản dự thảo Quy hoạch điện VIII sau khi tổ chức các hội thảo và xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo yêu cầu phải rà soát kỹ càng Quy hoạch để đảm bảo tính khả thi hiệu quả, với tinh thần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặc biệt là chống tiêu cực trong xây dựng phát triển điện lực quốc gia. Trong đó, cần phân tích thật kỹ, cân đối nguồn đối để thực hiện chuyển đổi phù hợp xu thế, hạn chế khí thải, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng với đó, chú trọng phân bổ vùng, miền để tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát, hao hụt điện trong quá trình truyền tải. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian gần 1 năm, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp với Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan, các địa phương, các đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm trong xây dựng phát triển điện... để lấy ý kiến góp ý vào Quy hoạch.

Phân tích về những hạn chế, tồn tại trong dự thảo Quy hoạch điện VIII mà Bộ Công thương đã trình vào tháng 3/2021, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu đặt ra phải tính được tổng công suất nguồn điện bao nhiêu cho phù hợp để tránh lãng phí và phát huy hiệu suất của các nhà máy điện; lựa chọn đặt các nhà máy điện ở đâu trên địa bàn địa phương cho phù hợp...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết: Nhiều dự án trong Quy hoạch điện VII cần phải điều chỉnh, loại ra ngoài; một số dự án đã đưa vào Quy hoạch điện VIII trình Chính phủ vào tháng 3/2021 nếu chưa hợp lý cũng cần phải đưa ra. Bên cạnh đó, nhu cầu của các doanh nghiệp, các địa phương đăng ký với Bộ Công thương lên tới 520.000 MW điện gió... Vì lợi ích chung, đảm bảo an ninh năng lượng và giá thành tốt nhất sau này, trong gần 1 năm trở lại đây, Chính phủ tổ chức gần 20 cuộc họp, tới nay dự thảo Quy hoạch đã đưa ra được tổng công suất gần 146 nghìn MW phù hợp với các quy định; cơ sở phân bổ vùng, cơ cấu nguồn điện hợp lý hơn; đường dây truyền tải điện tiết kiệm hơn; bám sát được tinh thần của các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và cam kết với Quốc tế...

Một lần nữa khẳng định Quy hoạch điện VIII rất quan trọng, rất khó song cần phải được ban hành sớm, với tinh thần từ thực tiễn, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục cho ý kiến về quá trình triển khai Quy hoạch đã chặt chẽ, khách quan chưa; tổng nguồn công suất; phân bổ vùng, cơ cấu nguồn điện; hệ thống truyền tải... đã phù hợp chưa để có phương án phát triển điện lực tối ưu nhất, đảm bảo an ninh năng lượng và giá thành tốt nhất sau này.

Dịch chuyển mạnh sang các nguồn điện xanh

Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII do Bộ Công thương trình bày tại hội nghị, phương án Quy hoạch mới sẽ giảm triệt để phát khí CO2 so với các phương án đã trình trước đây do không phát triển các nhà máy nhiệt điện than trong thời kỳ quy hoạch. Thực hiện chuyển đổi nhiên liệu từ than sang biomass và amoniac, từ khí tự nhiên, LNG sang hydrogen. Lượng phát thải khí CO2 đáp ứng cam kết của ngành điện trong việc thực hiện trung hòa khí CO2 vào năm 2050. Quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ với sự dịch chuyển mạnh từ các nguồn điện phát thải khí nhà kính sang các nguồn điện xanh, sạch. Quy hoạch khuyến khích phát triển các nguồn điện gió (tăng từ 10,8% lên 15,8% tổng công suất đặt nguồn điện vào năm 2030, các nguồn điện gió ngoài khơi tăng từ 0% lên 4,8%). Tới năm 2030, các nguồn điện gió đạt 31,3% tổng công suất đặt nguồn điện.

Tổng vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch điện VIII dự kiến khoảng 141,59 tỷ USD (phân bổ nguồn điện là 127,45 tỷ USD; lưới điện truyền tải khoảng 14,14 tỷ USD); tổng chi phí vận hành hệ thống giai đoạn đến 2021-2030 là 317,24 tỷ USD.

Nghệ An đề xuất một số nội dung đưa vào Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu

Tham gia ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề xuất một số nội dung liên quan đến quy hoạch nguồn điện, lưới điện để đưa nội dung vào Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh đề nghị dừng thực hiện dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập 1 và Nhiệt điện than Quỳnh Lập 2 và không đưa 2 dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập vào Quy hoạch điện VIII. Đề xuất xem xét, nghiên cứu phương án bổ sung cụm điện khí tại Trung tâm Nhiệt điện Quỳnh Lập (tổng công suất dự kiến 6.400MW) vào Quy hoạch điện VIII. Đồng thời đề nghị đưa ra khỏi Quy hoạch đối với dự án thủy điện Nậm Mô 1 và dự án thủy điện Mỹ Lý; đưa ra khỏi danh mục tiềm năng 9 điểm dự án thủy điện với tổng công suất 97MW.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết: Tỉnh Nghệ An được xác định có tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Đặc biệt, việc hình thành của Khu Kinh tế Đông Nam hiện nay đang phát triển mạnh các khu công nghiệp VSIP, WHA, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2. Hiện có 4 tập đoàn điện tử đã vào đầu tư tại Nghệ An, vì vậy nhu cầu phụ tải thời gian sắp tới của tỉnh Nghệ An tương đối lớn, đấu nối tuyến của các vị trí này ví dụ như ở Hoàng Mai rất thuận tiện. Tỉnh có 2 dự án điện mặt trời Hồ Vực Mấu và hồ Khe Gỗ đã được bổ sung vào danh mục các dự án trong Quy hoạch điện VII vì vậy dự án cần được sớm triển khai phục vụ hoạt động cho nhà đầu tư.

Về điện gió, Nghệ An có tiềm năng tương đối lớn như cụm điện gió Hoàng Mai, Nam Đàn, vì vậy đề nghị Bộ Công Thương đánh giá lại sự phù hợp với tiềm năng thực tế; xem xét, đưa vào danh mục tiềm năng 7 dự án điện mặt trời và 02 dự án điện gió để có cơ sở triển khai trong giai đoạn tới. Tỉnh cũng đề nghị đưa vào Quy hoạch tiềm năng điện sinh khối Nghệ An là 250MW; tiềm năng kỹ thuật điện rác đề nghị là 30MW để có cơ sở triển khai trong giai đoạn tới.

Về phát triển lưới điện, tỉnh Nghệ An sẽ làm việc trực tiếp với Bộ Công thương để chuyển đổi một số đường dây trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực miền Tây.

