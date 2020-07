Tiếp bài “Hàng chục người dân ở xã Đô Thành bị “tra tấn” bởi… bãi rác thải”: Dân đứng ngồi không yên, chính quyền bình chân như vại?

Bãi rác Cồn Eo (xã Đô Thành, huyện Yên Thành) vẫn âm ỉ cháy, không kể ngày hay đêm. Từng cột khói cao ngút, đen ngòm kéo theo mùi hôi thối nồng nặc bay vào nhà dân, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là trẻ em - Ảnh: N.D

Thách thức dư luận?

Nhiều năm nay, cư dân xóm Ngọc Sơn (xã Đô Thành) phản ánh rất nhiều về việc đốt rác thải và khói được đốt từ bãi rác Cồn Eo gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân quanh vùng, đặc biệt nhất là trẻ em.

Cũng trong đơn, người dân cho rằng, hàng năm họ đóng tiền cho UBND xã Đô Thành là để xử lý rác thải (mang đi nơi khác) chứ không phải tập trung tại một bãi rác rồi đốt. Và cứ mỗi lần đốt như thế, khói bay ngút trời, “tràn” vào nhà dân, kéo theo mùi hôi thối nồng nặc, độc hại, gây nguy hại đến sức khỏe của người dân nơi này.

Người dân xã Đô Thành cũng cho biết, việc đốt rác suốt ngày đêm như thế là do UBND xã Đô Thành chỉ đạo? Rất nhiều lần người dân phản ánh lên chính quyền địa phương và 2 năm trước được UBND xã Đô Thành “hứa” là sẽ chuyển rác vào bãi rác Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) nhưng trên thực tế thì vẫn đốt quanh năm suốt tháng.

Đặc biệt hơn, sau khi Phương Nam Plus có đăng bài “Hàng chục năm người dân xã Đô Thành bị “tra tấn” bởi… bãi rác thải”, tưởng rằng chính quyền xã Đô Thành kịp thời xử lý, lên phương án cụ thể để chấm dứt tình trạng trên nhưng thực tế rác vẫn được tập kết và đốt tại bãi rác Cồn Eo. UBND xã Đô Thành "bỏ ngoài tai" những lời “thở ngắn than dài” của người dân nơi đây? Khi những cột khói đen ngòm ấy đang “len lỏi” vào đời sống nhân dân, những hệ lụy về sức khỏe của người dân nơi này, có lẽ chính quyền cũng chẳng thèm quan tâm?

Từng đốm lửa “bập bùng” cháy, cháy luôn cả cuộc sống vốn dĩ trong lành của bà con cư dân các xóm Đông Thị, Ngọc Sơn, Trại Lợn - Ảnh: N.D

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng?

“Mỗi khẩu phải đóng 50.000đ để vận chuyển rác đi nơi khác, ngay cả trẻ em cũng phải đóng. Vậy hà cớ gì khi chúng tôi đóng tiền rồi, rác vẫn cứ nằm đấy và ngày một nhiều hơn. Nguy hiểm hơn là việc đốt rác, mùi ni lông, bao bì xông vào tận nhà, đến thở cũng khó. Rồi đây sức khỏe của người dân chúng tôi sẽ như thế nào khi hàng ngày phải đối diện với “tử thần”?, anh B.Đ.T bức xúc nói (xin được giấu tên).

Theo anh T: "Trước đại hội, xã đã hứa với người dân là sẽ đưa rác tập kết nơi khác, cũng không đốt nữa, nhưng sau khi đại hội xong xuôi, thì đâu lại vào đấy. Xã không mảy may quan tâm tới người dân, mặc cho họ giãy giụa trong mớ bòng bong rác thải và mùi khói nồng nặc, hôi thối, khó chịu đấy”.

Để làm rõ trách nhiệm, PV đã liên hệ làm việc với Chủ tịch UBND xã Đô Thành, ông Luyện Xuân Huệ trốn tránh, và thông tin: “Tôi đang họp”, còn họp lúc nào xong ông Huệ không biết.

Chưa dừng lại, PV đã có buổi làm việc với ông Thái Hữu An - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành. Ông An thông tin: “Phòng đã có văn bản riêng để chỉ đạo xã xử lý vấn đề này, phía xã cũng thừa nhận là có chở đi nhưng chưa hết”. Và “trước phòng cũng đã chỉ đạo xã xử lý tình trạng này rồi, nhưng chưa dứt điểm. Và bãi rác tại xã Đô Thành chỉ là điểm tập kết tạm thời, chứ không phải để xử lý”. Khi được hỏi về trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước để xảy ra tình trạng tập kết và đốt rác tại xã Đô Thành thì ông An cho rằng: “Trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND xã”.

Đem sự việc này trao đổi với ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông Tuyên cho hay: “Về vấn đề ô nhiễm tại xã Đô Thành huyện chưa nắm được thông tin gì cả”. Sau khi PV thông tin cho ông Tuyên biết về việc tập kết và đốt rác tại các xóm Đông Thị, Ngọc Sơn, Trại Lợn (xã Đô Thành) gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì vị Chủ tịch này thông tin: “Sẽ cho anh em kiểm tra”.

Hàng nghìn con người tại các xóm Đông Thị, Ngọc Sơn, Trại Lợn đang từng giờ phải đối mặt với những cột khói đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc được đốt cả ngày lẫn đêm. Ai đảm bảo rằng sức khỏe của những người dân nơi đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc hít phải những mùi ni lông, bao bì... Đừng để mất bò mới lo làm chuồng?

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở ban ngành vào cuộc, trả lại cuộc sống an lành của người dân nơi đây.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.