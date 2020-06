Thượng úy CSGT bị tố gạ tình người vi phạm: Giáng 2 cấp hàm, đưa ra khỏi ngành

Chiều 24/6, trả lời VTC News, lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hoà xác nhận, ban giám đốc Công an tỉnh này vừa thi hành kỷ luật, đưa ra khỏi ngành một cán bộ CSGT TP. Khánh Hoà do có những vi phạm nghiêm trọng.

Người vi phạm là Thượng úy Nguyễn Cảnh An thuộc Đội CSGT Công an TP. Nha Trang.

Như VTC News đưa tin, ngày 18/4, tài khoản Facebook “Yêu cảnh sát giao thông” đăng bài viết "Cảnh sát giao thông TP Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn”.

Nội dung bài viết tố cáo Thượng úy ông Nguyễn Cảnh An trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra vào ngày 22/3 ra hiệu lệnh bắt xe của chị K.N.

Sau đó, ông An đã gạ cô gái này đi khách sạn để quan hệ tình dục.

Cũng theo nội dung bài viết, ông An thỏa thuận với cô K.N. sau khi quan hệ tình dục hai giờ, ông này sẽ đóng phạt giúp cô N. 600.000 đồng, lấy giấy đăng ký xe ra trước ngày quy định.

Thượng úy CSGT bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ nghi vấn gạ tình cô gái vi phạm giao thông.

Bài viết còn đăng hình ảnh được cho là Thượng úy An và cô gái tại phòng 203 của một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, TP. Nha Trang. Sau khi quan hệ tình dục xong, cán bộ CSGT này đã trả giấy đăng ký xe, biên bản vi phạm ngay trong khách sạn.

Ngoài ra, nội dung bài viết còn cho biết, ông An đã có vợ và hai con.

Liên quan đến sự việc này, bà H.A (vợ ông An) khẳng định bà có các chứng cứ về hành vi của chồng trong vụ "gạ tình" với cô K.N và vụ việc ông An ở trong khách sạn với cô K.N. là do bà bắt quả tang, Công an phường Lộc Thọ có lập biên bản.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, Công an TP. Nha Trang đã quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông An để xác minh. Tuy nhiên, mức độ vi phạm nghiêm trọng nên Công an TP. Nha Trang đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Khánh Hòa để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo VTC News