Thuê nhà trọ làm “bình phong” để hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý

Đối tượng Trần Tuấn Anh

Ngày 9/8/2021, từ nguồn tin của người dân, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, kiểm tra dãy phòng trọ thuộc thôn Giếng Sen thuộc xã Tiền An.

Quá trình kiểm tra phòng trọ số 1, tổ công tác phát hiện trong phòng có nhiều thanh niên tụ tập, có nhiều biểu hiện nghi vấn như không chấp hành việc kiểm tra, cố thủ trong phòng, chốt cửa hòng trốn tránh lực lượng kiểm tra.

Sau đó, lực lượng Công an phát hiện 1 đối tượng ném ra cửa sau của nhà trọ 1 bao da màu xanh, mở ra bên trong thì thấy nhiều vỏ túi nilon, cân điện tử và chất bột màu trắng nghi là ma túy (kết quả giám định ma tuý ketamine có trọng lượng 1,46 gam).

Xác định các đối tượng trong phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, tổ công tác đã dùng nhiều biện pháp mở cửa phòng trọ, phát hiện bên trong có đối tượng 3 nam và 1 đối tượng nữ.

Danh tính những người này sau đó được xác định là: Trần Tuấn Anh (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân); Vũ Văn Khương (SN 1994, trú tại thôn Vườn Chay) và Bùi Văn Tùng (SN 1995, trú tại thôn Núi Đanh) cùng xã Tiền An đều thuộc thị xã Quảng Yên và Hà Thị Nguyệt (SN 1998 trú tại thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Trần Tuấn Anh khai nhận, là người đứng tên thuê phòng trọ, và cũng là người đã vứt số vật chứng nghi là ma tuý ra ngoài khi bị kiểm tra.

Ngoài ra, Tuấn Anh cho biết bản thân không có công ăn việc làm, đối tượng đã thuê phòng trọ của gia đình bà Phạm Thị B. thuộc thôn Giếng Sen, xã Tiền An từ tháng 3/2021 đến nay nhằm làm nơi để cất giấu và bán lẻ ma tuý cho các đối tượng trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Khi các đối tượng nghiện có nhu cầu, Tuấn Anh yêu cầu đến trực tiếp phòng trọ của mình để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý ngay tại đây.

Lần gần đây nhất, Trần Tuấn Anh đã bán 1 gói ma túy Ketamine) với giá 3 triệu đồng cho đối tượng Trần Mạnh Long (SN 1998, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên).

Sau khi Long mua được ma tuý đã cùng một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng tại 1 quán karaoke (nhóm đối tượng này sau đó đã bị Công an thị xã Quảng Yên bắt và khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý).

Tác giả: Thanh Quang

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô