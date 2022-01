Thực hư thông tin về "mật đạo" ở Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, tại địa điểm được gọi tên Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ. Công an quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can, riêng ông Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài tội danh trên, ông Lê Tùng Vân cũng đang bị điều tra về hàng loạt phản ánh sai phạm khác xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân.