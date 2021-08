Ngày 27/8, tiếp tục chuyến thị sát, chỉ đạo công tác chống dịch COVID-19 tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm các hộ gia đình đang thuê trọ và kiểm tra việc sẵn sàng hỗ trợ nhân dân về an sinh xã hội, y tế và bảo đảm an ninh, an toàn tại khu dân phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn.

Tại khu nhà trọ Bình Quới A, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, đề nghị người dân gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp của phường để được hỗ trợ y tế. Nội dung, cách thức, thái độ trả lời của tổng đài viên y tế được ghi nhận là phù hợp, nhẹ nhàng, tạo thiện cảm cho người dân.

Khoảng 10 phút sau, đội y tế của tỉnh tăng cường xuống các xã, phường đã có mặt và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân. Thủ tướng ghi nhận sự có mặt kịp thời này và cho rằng việc tăng cường lực lượng y tế từ tỉnh xuống xã phường là một cách làm tốt.

Thủ tướng đề nghị người dân gọi đường dây nóng, chờ xem bao lâu y tế có mặt

Báo cáo Thủ tướng, đội y tế tăng cường cho biết đội ứng trực 24/24 và mỗi ngày tiếp nhận, xử lý khoảng 5-6 cuộc gọi từ người dân cần hỗ trợ. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu phường phải chủ động hơn nữa trong đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại khu trọ này, người dân cũng chia sẻ với Thủ tướng, đã ở nhà hơn 1 tháng tuy có bất tiện nhưng vẫn phải chấp hành giãn cách để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Từ ngày 23/8, khi tăng cường giãn cách, người dân vẫn được tiếp tế thực phẩm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhắc lại và chỉ đạo chính quyền địa phương khi tăng cường giãn cách, ngay từ cấp xã, phường phải làm bằng được việc bảo đảm cho người dân không thiếu ăn thiếu mặc, đáp ứng lương thực, thực phẩm; đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kêu gọi, vận động, thuyết phục, đề nghị người dân chia sẻ khó khăn, tích cực, chủ động cộng tác, thực hiện các biện pháp đã đề ra.

“Đây là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tới kiểm tra tình hình ứng trực của trạm y tế lưu động phường Bình Chuẩn, một "vùng đỏ" dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu trạm y tế chủ động hơn nữa việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tiếp tục dành ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, Người đứng đầu Chính phủ tới thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại trạm y tế lưu động của phường Bình Chuẩn, nơi đang thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của 4 phường.

Được thành lập từ ngày 23/7, trạm y tế đã tiếp nhận 997 F0, trong đó hơn 700 người đã được xuất viện, còn khoảng 200 người đang tiếp tục điều trị, chỉ có 15 ca nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Đội ngũ bác sĩ tại đây cho biết phường Bình Chuẩn là “vùng đỏ”, có nhiều ca bệnh. Do đó, việc thu dung, điều trị F0 ngay tại xã, phường là hết sức phù hợp với tình hình thực tiễn, nếu không sẽ gây quá tải cho tuyến trên.

Những ngày qua, mỗi ngày trạm tiếp nhận, xử lý kịp thời 10-15 cuộc gọi của người dân. Lãnh đạo địa phương khẳng định việc Chính phủ quyết định chuyển việc chăm sóc y tề về xã phường là quyết định vô cùng đúng đắn vào lúc này.

Thủ tướng đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec (TP. Thủ Dầu Một). (Ảnh: Nhật Bắc)

Trong sáng 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec (TP. Thủ Dầu Một) - doanh nghiệp chuyên cung cấp module máy ảnh cho máy tính bảng, điện thoại… Công ty đang thực hiện có hiệu quả mô hình “3 tại chỗ” với 2.000 công nhân trong tổng số 6.600 công nhân vẫn duy trì làm việc.

Báo cáo với Thủ tướng, các công nhân đều bày tỏ ủng hộ mô hình 3 tại chỗ, đặc biệt công nhân được đãi ngộ rất tốt, mức lương bằng 400% so với bình thường.

Thủ tướng động viên người lao động tại nhà máy tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng công ty duy trì sản xuất trên cơ sở bảo đảm an toàn.

“Nếu để đứt gãy chuỗi sản xuất, mất việc thì sẽ khó tìm lại việc làm”, Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

